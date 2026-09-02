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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
697
Время на прочтение
1 мин

Как приготовить острую аджику из помидоров

Приготовьте домашнюю, острую аджику из помидоров, болгарского перца, острого перца и чеснока.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
1 час
Пищевая ценность на 100 г
70 ккал
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аджика из помидоров

Аджика из помидоров / © Credits

Отлично подойдет к мясу, пельменям или просто с ломтиком хлеба, в качестве перекуса.

Ингредиенты

помидоры
500 г
перец болгарский
500 г
перец острый чили
100 г
чеснок
100 г
уксус столовый 9%
25 мл
сахар
3 ст. л.
соль
20 г

  1. Овощи помойте.

  2. Перец болгарский очистите от семян, удалите плодоножку и нарежьте на кусочки.

  3. Помидоры разрежьте на четыре части.

  4. Перец острый чили нарежьте на кусочки.

  5. Чеснок очистите, и пропустите через пресс.

  6. Болгарский перец, острый перец, помидоры пропустите через мясорубку и переложите в кастрюлю.

  7. Добавьте сахар, соль и варите на среднем огне 30 минут, периодически помешивая, затем добавьте чеснок, уксус и проварите еще 5-8 минут.

  8. Разлейте по баночкам, остудите и храните в холодильнике.

Советы:

  • Помидоры и болгарский перец можно пробить в блендере.

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