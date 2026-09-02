- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 697
- Время на прочтение
- 1 мин
Как приготовить острую аджику из помидоров
Приготовьте домашнюю, острую аджику из помидоров, болгарского перца, острого перца и чеснока.
Отлично подойдет к мясу, пельменям или просто с ломтиком хлеба, в качестве перекуса.
Ингредиенты
- помидоры
- 500 г
- перец болгарский
- 500 г
- перец острый чили
- 100 г
- чеснок
- 100 г
- уксус столовый 9%
- 25 мл
- сахар
- 3 ст. л.
- соль
- 20 г
Овощи помойте.
Перец болгарский очистите от семян, удалите плодоножку и нарежьте на кусочки.
Помидоры разрежьте на четыре части.
Перец острый чили нарежьте на кусочки.
Чеснок очистите, и пропустите через пресс.
Болгарский перец, острый перец, помидоры пропустите через мясорубку и переложите в кастрюлю.
Добавьте сахар, соль и варите на среднем огне 30 минут, периодически помешивая, затем добавьте чеснок, уксус и проварите еще 5-8 минут.
Разлейте по баночкам, остудите и храните в холодильнике.
Советы:
Помидоры и болгарский перец можно пробить в блендере.