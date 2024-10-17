Рецепт аджики с хреном

Приготовьте яркую, острую и невероятно вкусную аджику с хреном, которую не нужно варить, в ее состав входят только лишь сырые ингредиенты. Благодаря этому она сохраняет свои витамины.
Все овощи подготовьте, измельчите и перемешайте. Такая аджика хранится в холодильнике круглый год.
Ингредиенты
- помидоры
- 1,5 кг
- корни хрена
- 150 г
- чеснок
- 150 г
- перец острый
- 2 шт.
- соль
- 1,5 ст. л.
- Помидоры, перец и хрен помойте. У помидор и горького перца вырежьте плодоножки.
- Корни хрена и чеснок очистите и помойте.
- Все овощи нарежьте на кусочки и пропустите через мясорубку. Посолите и перемешайте. Оставьте при комнатной температуре на один час, затем разложите в чистые, сухие банки и накройте капроновыми крышками. Храните в холодильнике.
Советы:
- Когда будете перекручивать хрен можно надеть на мясорубку пакет и завязать его, таким образом, хрен сразу будет попадать в пакет.
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