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Рецепт аджики с хреном

Время готовки
1 ч. 20 мин.
Пищевая ценность на 100 г
50 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
86
Время на прочтение
1 мин
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Рецепт аджики с хреном

Аджика с хреном / Фото: Credits

Приготовьте яркую, острую и невероятно вкусную аджику с хреном, которую не нужно варить, в ее состав входят только лишь сырые ингредиенты. Благодаря этому она сохраняет свои витамины.

Все овощи подготовьте, измельчите и перемешайте. Такая аджика хранится в холодильнике круглый год.

Ингредиенты

помидоры
1,5 кг
корни хрена
150 г
чеснок
150 г
перец острый
2 шт.
соль
1,5 ст. л.
  1. Помидоры, перец и хрен помойте. У помидор и горького перца вырежьте плодоножки.
  2. Корни хрена и чеснок очистите и помойте.
  3. Все овощи нарежьте на кусочки и пропустите через мясорубку. Посолите и перемешайте. Оставьте при комнатной температуре на один час, затем разложите в чистые, сухие банки и накройте капроновыми крышками. Храните в холодильнике.

Советы:

  • Когда будете перекручивать хрен можно надеть на мясорубку пакет и завязать его, таким образом, хрен сразу будет попадать в пакет.

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