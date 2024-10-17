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Рецепт аджики з хріном

Час приготування
1 год. 20 хв.
Харчова цінність на 100 г
50 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
28
Час на прочитання
1 хв
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Рецепт аджики з хріном

Аджика з хроном / Фото: Credits

Приготуйте яскраву, гостру і неймовірно смачну аджику з хріном, яку не потрібно варити, до її складу входять тільки сирі інгредієнти. Завдяки цьому вона зберігає свої вітаміни.

Всі овочі підготуйте, подрібніть та перемішайте. Така аджика зберігається в холодильнику цілий рік.

Інгредієнти

помідори
1,5 кг
коріння хрону
150 г
часник
150 г
перець гострий
2 шт.
сіль
1,5 ст. л.
  1. Помідори, перець та хрін помийте. У помідорів і гіркого перцю виріжте плодоніжки.
  2. Коріння хрону та часник очистіть та помийте.
  3. Всі овочі наріжте на шматочки та пропустіть через м'ясорубку. Посоліть та перемішайте. Залишіть за кімнатної температури на годину, потім розкладіть в чисті сухі банки і накрийте кришками капронів. Зберігайте у холодильнику.

Поради:

  • Коли перекручуватимете хрін можна надіти на м'ясорубку пакет і зав'язати його, таким чином, хрін відразу потраплятиме в пакет.

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