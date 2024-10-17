Рецепт аджики з хріном

Приготуйте яскраву, гостру і неймовірно смачну аджику з хріном, яку не потрібно варити, до її складу входять тільки сирі інгредієнти. Завдяки цьому вона зберігає свої вітаміни.
Всі овочі підготуйте, подрібніть та перемішайте. Така аджика зберігається в холодильнику цілий рік.
Інгредієнти
- помідори
- 1,5 кг
- коріння хрону
- 150 г
- часник
- 150 г
- перець гострий
- 2 шт.
- сіль
- 1,5 ст. л.
- Помідори, перець та хрін помийте. У помідорів і гіркого перцю виріжте плодоніжки.
- Коріння хрону та часник очистіть та помийте.
- Всі овочі наріжте на шматочки та пропустіть через м'ясорубку. Посоліть та перемішайте. Залишіть за кімнатної температури на годину, потім розкладіть в чисті сухі банки і накрийте кришками капронів. Зберігайте у холодильнику.
Поради:
- Коли перекручуватимете хрін можна надіти на м'ясорубку пакет і зав'язати його, таким чином, хрін відразу потраплятиме в пакет.
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