Рецепт сырой аджики

Приготовьте полезную, в меру острую, сырую аджику, которая не подвергается термообработке и сохраняет все витамины.

Домашняя аджика обладает превосходным вкусом и ароматом. В ее состав входят исключительно сырые овощи: помидоры, перец болгарский и перец острый. Используйте как соус к мясу или приправу к борщу.

Ингредиенты помидоры 1 кг перец болгарский 250 г перец острый стручковой 60 г чеснок 70 г уксус яблочный 70 г сахар 130 г соль 2 ч. л.

Овощи все помойте. Болгарский перец очистите от семян. Перекрутите через мясорубку помидоры, перец болгарский, перец острый и чеснок. Добавьте яблочный уксус, сахар, соль. Хорошо перемешайте. Разлейте аджику в баночки, закройте полиэтиленовыми крышками и поставьте в холодильник.

Советы:

Все овощи можно измельчить в блендере.

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