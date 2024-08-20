Рецепт сырой аджики

Приготовьте полезную, в меру острую, сырую аджику, которая не подвергается термообработке и сохраняет все витамины.
Домашняя аджика обладает превосходным вкусом и ароматом. В ее состав входят исключительно сырые овощи: помидоры, перец болгарский и перец острый. Используйте как соус к мясу или приправу к борщу.
Ингредиенты
- помидоры
- 1 кг
- перец болгарский
- 250 г
- перец острый стручковой
- 60 г
- чеснок
- 70 г
- уксус яблочный
- 70 г
- сахар
- 130 г
- соль
- 2 ч. л.
- Овощи все помойте. Болгарский перец очистите от семян.
- Перекрутите через мясорубку помидоры, перец болгарский, перец острый и чеснок. Добавьте яблочный уксус, сахар, соль. Хорошо перемешайте. Разлейте аджику в баночки, закройте полиэтиленовыми крышками и поставьте в холодильник.
Советы:
- Все овощи можно измельчить в блендере.
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