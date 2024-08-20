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Рецепт сырой аджики

Время готовки
30 минут
Пищевая ценность на 100 г
31 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
468
Время на прочтение
1 мин
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Рецепт сырой аджики

Аджика сырая / Фото: Credits

Приготовьте полезную, в меру острую, сырую аджику, которая не подвергается термообработке и сохраняет все витамины. 

Домашняя аджика обладает превосходным вкусом и ароматом. В ее состав входят исключительно сырые овощи: помидоры, перец болгарский и перец острый. Используйте как соус к мясу или приправу к борщу.

Ингредиенты

помидоры
1 кг
перец болгарский
250 г
перец острый стручковой
60 г
чеснок
70 г
уксус яблочный
70 г
сахар
130 г
соль
2 ч. л.
  1. Овощи все помойте. Болгарский перец очистите от семян. 
  2. Перекрутите через мясорубку помидоры, перец болгарский, перец острый и чеснок. Добавьте яблочный уксус, сахар, соль. Хорошо перемешайте. Разлейте аджику в баночки, закройте полиэтиленовыми крышками и поставьте в холодильник.

Советы:

  • Все овощи можно измельчить в блендере.

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