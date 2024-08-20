Рецепт сирої аджики

Приготуйте корисну, в міру гостру сиру аджику, яка не піддається термообробці та зберігає всі вітаміни.

Домашня аджика має чудовий смак та аромат. До її складу входять винятково сирі овочі: помідори, болгарський і гострий перець. Використовуйте як соус до м'яса або як приправу до борщу.

Інгредієнти помідори 1 кг перець болгарський 250 г перець гострий стручковий 60 г часник 70 г оцет яблучний 70 г цукор 130 г сіль 2 ч. л.

Всі овочі помийте. Болгарський перець очистьте від насіння. Перекрутіть через м'ясорубку помідори, болгарський перець, гострий перець і часник. Додайте яблучний оцет, цукор, сіль. Добре перемішайте. Розлийте аджику до баночок, закрийте поліетиленовими кришками та покладіть до холодильника.

Поради:

Всі овочі можна подрібнити у блендері.

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