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Рецепт сирої аджики

Час приготування
30 хвилин
Харчова цінність на 100 г
31 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
294
Час на прочитання
1 хв
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Рецепт сирої аджики

Аджика сира / Фото: Credits

Приготуйте корисну, в міру гостру сиру аджику, яка не піддається термообробці та зберігає всі вітаміни.

Домашня аджика має чудовий смак та аромат. До її складу входять винятково сирі овочі: помідори, болгарський і гострий перець. Використовуйте як соус до м'яса або як приправу до борщу.

Інгредієнти

помідори
1 кг
перець болгарський
250 г
перець гострий стручковий
60 г
часник
70 г
оцет яблучний
70 г
цукор
130 г
сіль
2 ч. л.
  1. Всі овочі помийте. Болгарський перець очистьте від насіння.
  2. Перекрутіть через м'ясорубку помідори, болгарський перець, гострий перець і часник. Додайте яблучний оцет, цукор, сіль. Добре перемішайте. Розлийте аджику до баночок, закрийте поліетиленовими кришками та покладіть до холодильника.

Поради:

  • Всі овочі можна подрібнити у блендері.

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