Рецепт сирої аджики

Приготуйте корисну, в міру гостру сиру аджику, яка не піддається термообробці та зберігає всі вітаміни.
Домашня аджика має чудовий смак та аромат. До її складу входять винятково сирі овочі: помідори, болгарський і гострий перець. Використовуйте як соус до м'яса або як приправу до борщу.
Інгредієнти
- помідори
- 1 кг
- перець болгарський
- 250 г
- перець гострий стручковий
- 60 г
- часник
- 70 г
- оцет яблучний
- 70 г
- цукор
- 130 г
- сіль
- 2 ч. л.
- Всі овочі помийте. Болгарський перець очистьте від насіння.
- Перекрутіть через м'ясорубку помідори, болгарський перець, гострий перець і часник. Додайте яблучний оцет, цукор, сіль. Добре перемішайте. Розлийте аджику до баночок, закрийте поліетиленовими кришками та покладіть до холодильника.
Поради:
- Всі овочі можна подрібнити у блендері.
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