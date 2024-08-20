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Скільки окупантів знищено за добу: Генштаб оновив дані про втрати РФ

Скільки окупантів знищено за добу: Генштаб оновив дані про втрати РФ

Фото: Associated Press

Втрати ворога зростають щодня.

Станом на ранок 20 серпня 2024 року ЗСУ знищили 601 800​​​​​​​ солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1330 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу - близько 601 800 (+1330) осіб,
  • танків - 8518 (+5) од,
  • бойових броньованих машин - 16521 (+26) од,
  • артилерійських систем - 17156 (+52) од,
  • РСЗВ - 1166 (+1) од,
  • засоби ППО - 926 (+1) од,
  • літаків - 367 (+0) од,
  • гелікоптерів - 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 13864 (+55),
  • крилаті ракети - 2438 (+1),
  • кораблі /катери -28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 23142 (+95) од,
  • спеціальна техніка - 2885 (+22)

Як повідомлялося, в Курській області ЗСУ збили російський вертоліт Ка-52 "Алігатор". Він був уражений з ПЗРК “Стінгер”. Екіпаж повністю ліквідований.

ЗСУ показали момент збиття російського розвідувально-ударного вертольота Ка-52

ЗСУ показали момент збиття російського розвідувально-ударного вертольота Ка-52

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