Скільки окупантів знищено за добу: Генштаб оновив дані про втрати РФ

Втрати ворога зростають щодня.
Станом на ранок 20 серпня 2024 року ЗСУ знищили 601 800 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1330 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
- особового складу - близько 601 800 (+1330) осіб,
- танків - 8518 (+5) од,
- бойових броньованих машин - 16521 (+26) од,
- артилерійських систем - 17156 (+52) од,
- РСЗВ - 1166 (+1) од,
- засоби ППО - 926 (+1) од,
- літаків - 367 (+0) од,
- гелікоптерів - 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 13864 (+55),
- крилаті ракети - 2438 (+1),
- кораблі /катери -28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 23142 (+95) од,
- спеціальна техніка - 2885 (+22)
Як повідомлялося, в Курській області ЗСУ збили російський вертоліт Ка-52 "Алігатор". Він був уражений з ПЗРК “Стінгер”. Екіпаж повністю ліквідований.