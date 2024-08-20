ЗСУ просуваються далі в Курській області: подробиці від ISW

Українські Збройні сили продовжують просуватися в Курській області. По всій лінії наступу в цьому районі РФ 19 серпня тривали бої.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Геолокаційні кадри за 19 серпня показують, що українські сили просунулися у Вишневці, що розташована за 14 км від міжнародного кордону. Своєю чергою, російське Міноборони заявило, що нібито їхня авіація та артилерія завдали удару по військових ЗСУ, які діяли поблизу цього населеного пункту, "потенційно мовчазно визнаючи, що українські сили просувалися в цьому районі".

Один пов’язаний із Кремлем мілблогер стверджував, що українські війська також просувалися в межах Руського Поріччя (17 км від кордону), на схід від Агронома (15 км від кордону) та на схід від Спального (5 км від кордону). Також різні російські джерела стверджували, що бої тривали поблизу Коренево, Ольговки, у західній частині Суджі та Мартинівки. Російські мілблогери також повідомляли, що сутички тривають уздовж міжнародного кордону біля Тьоткіно.

Тим часом Міністерство оборони РФ заявляло, що російські сили відбили українські диверсії та спроби розвідки на південь від Скрилевки та Шептухова, що розташовані за 22 км від міжнародного кордону.

Зауважимо, що російські блогери стверджували, що українські Збройні сили завдали авіаудару, який зруйнував міст через річку Сейм у Карижі - третя і остання переправа через річку Сейм у Глушківському районі Курської області. Проте ISW ще не спостерігав доказів удару по мосту поблизу Карижа.

Нагадаємо, The Times повідомляє, що Росія спробує відбити захоплену територію Курської області вже восени цього року. Адже операція ЗСУ на території РФ та захопленням багатьох населених пунктів стала ганьбою для російської армії.