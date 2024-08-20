День ангела 20 серпня: кого та як вітати з іменинами

20 серпня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 20 серпня

20 серпня 2024 року привітайте з іменинами Віктора, Володимира, Івана, Максима, Тимофія, Федора.

Віктор — походить від римського слова, що означає "переможець". В дитинстві галасливий і непосидючий. В дорослому віці стає активним, однак, не любить спорт.

Володимир — утворилося від двох старонімецьких слів, можна перекласти як "велика влада". В дитинстві дуже здібний. В дорослому віці стає спокійним, не любить різких рухів.

Іван — давньоіудейське ім'я, тлумачиться як "милість Божа". В дитинстві спокійний, добрий. В дорослому віці стає неквапливим, працьовитим.

Максим — походить від римського імені, означає "найвеличніший". В дитинстві потребує підтримки з боку дорослих. В дорослому віці стає впевненим у собі.

Тимофій — у перекладі з грецької мови "почитати Бога". В дитинстві слухняний та врівноважений. В дорослому віці стає досить вразливим, вміє вислухати.

Федір — давньогрецьке походження, тлумачиться як "подарунок Бога". В дитинстві енергійний та непосидючий. В дорослому віці стає працьовитим, справедливим.

День ангела 20 серпня — душевні привітання в прозі

День ангела 20 серпня — душевні привітання в прозі / Фото: Unsplash

З Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди буде поруч, оберігаючи тебе від усіх негараздів та допомагаючи на шляху до успіху. Бажаю тобі миру в серці, гармонії в душі та багато світлих моментів у житті.

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Вітаю з Днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди веде тебе правильним шляхом, захищаючи від труднощів і несподіваних випробувань. Бажаю щастя, здоров'я та благополуччя тобі і твоїм близьким!

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З Днем ангела! Нехай кожен твій день буде наповнений світлом, добротою та теплом. Нехай ангел-охоронець оберігає тебе в кожній ситуації, даруючи спокій і впевненість у завтрашньому дні.

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Вітаю з твоїм особливим днем! Нехай твій небесний ангел буде завжди поряд, захищаючи від бід та негараздів. Бажаю тобі здоров'я, натхнення та здійснення найзаповітніших мрій.

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З Днем ангела! Нехай небеса завжди будуть прихильні до тебе, а ангел-охоронець допомагає в усіх справах. Бажаю тобі багато радості, тепла і душевного спокою!

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