День ангела 20 августа: кого и как поздравлять с именинами

20 августа 2024 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.

Кто празднует день ангела 20 августа

20 августа 2024 поздравьте с именинами Виктора, Владимира, Ивана, Максима, Тимофея, Федора.

Виктор происходит от римского слова, что означает "победитель". В детстве шумный и непоседливый. Во взрослом возрасте становится активным, однако не любит спорт.

Владимир – образовалось от двух старогерманских слов, можно перевести как "большая власть". В детстве очень способен. Во взрослом возрасте становится спокойным, не любит резких движений.

Иоанн — древнеиудейское имя, толкуется как "милость Божия". В детстве спокоен, добр. Во взрослом возрасте становится неторопливым, трудолюбивым.

Максим — происходит от римского имени, означает "величайший". В детстве нуждается в поддержке со стороны взрослых. Во взрослом возрасте становится уверенным в себе.

Тимофей — в переводе с греческого "почитать Бога". В детстве послушный и уравновешенный. Во взрослом возрасте становится достаточно уязвимым, умеет выслушать.

Федор — древнегреческое происхождение, толкуется как "подарок Бога". В детстве энергичный и непоседливый. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым, справедливым.

День ангела 20 августа – душевные поздравления в прозе

День ангела 20 августа – душевные поздравления в прозе / Фото: Unsplash

С Днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда будет рядом, оберегая тебя от всех бед и помогая на пути к успеху. Желаю тебе мира в сердце, гармонии в душе и многих светлых моментов в жизни.

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Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель всегда ведет тебя правильным путем, защищая от трудностей и неожиданных испытаний. Желаю счастья, здоровья и благополучия тебе и твоим близким!

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С Днем ангела! Пусть каждый твой день будет наполнен светом, добротой и теплом. Пусть ангел-хранитель оберегает тебя в каждой ситуации, даря покой и уверенность в завтрашнем дне.

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Поздравляю с твоим особым днем! Пусть твой небесный ангел будет всегда рядом, защищая от бед и невзгод. Желаю тебе здоровья, вдохновения и исполнения самых заветных мечтаний.

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С Днем ангела! Пусть небеса всегда будут благосклонны к тебе, а ангел-хранитель помогает во всех делах. Желаю тебе много радости, тепла и душевного покоя!

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