Ночью в Тернополе произошли громкие взрывы: какие последствия

Более полутора часов в Тернопольской области звучали сирены.

Ночью 20 августа во время воздушной тревоги в Тернополе произошли громкие взрывы. В одном из районов города возник пожар.

Об этом сообщили в пресс-службе Тернопольской областной военной администрации.

"О ситуации, которая произошла ночью во время воздушной тревоги. На месте пожара работают работники службы ГСЧС и полиции", — говорится в сообщении.

Заметим, что воздушная тревога в Тернопольской области была объявлена из-за опасности беспилотников и продолжалась с 01:32 до 02:59. В областном центре произошли мощные взрывы.

Мэр Сергей Надал сообщил, что в воздухе может быть ощутим запах горелости, атому попросил жителей города закрыть окна.

"В первую очередь, это касается горожан, проживающих на массивах Дружба, Кутковцы, Пронятин, Новый Свет, а также в Белой", — сообщил мэр.

Как сообщалось, ночью и утром 20 августа РФ ударила дронами и крылатыми ракетами по Киеву. Силами и средствами противовоздушной обороны ракеты и БПЛА были уничтожены.

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