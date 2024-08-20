Ночью в Тернополе произошли громкие взрывы: какие последствия

Более полутора часов в Тернопольской области звучали сирены.
Ночью 20 августа во время воздушной тревоги в Тернополе произошли громкие взрывы. В одном из районов города возник пожар.
Об этом сообщили в пресс-службе Тернопольской областной военной администрации.
"О ситуации, которая произошла ночью во время воздушной тревоги. На месте пожара работают работники службы ГСЧС и полиции", — говорится в сообщении.
Заметим, что воздушная тревога в Тернопольской области была объявлена из-за опасности беспилотников и продолжалась с 01:32 до 02:59. В областном центре произошли мощные взрывы.
Мэр Сергей Надал сообщил, что в воздухе может быть ощутим запах горелости, атому попросил жителей города закрыть окна.
"В первую очередь, это касается горожан, проживающих на массивах Дружба, Кутковцы, Пронятин, Новый Свет, а также в Белой", — сообщил мэр.
Как сообщалось, ночью и утром 20 августа РФ ударила дронами и крылатыми ракетами по Киеву. Силами и средствами противовоздушной обороны ракеты и БПЛА были уничтожены.