Сколько еще может продолжаться война: эксперт назвал возможные сценарии

Война, которую развязала Россия в Украине, длится уже более двух с половиной лет. Ситуация на фронте более чем горячая. Враг медленно, но наступает в Донецкой области, а ВСУ стремительно захватывает новые территории в российской Курщине и контролирует их, удивляя весь мир. Активные боевые действия побуждают к размышлению о возможности окончания войны.

ТСН.ua поинтересовался: существует ли вероятность прекращения войны в ближайшей перспективе и когда и на каких условиях это возможно.

Остановка боевых действий

Военный эксперт Игорь Романенко отмечает, что окончание войны возможно, и добавляет, что существует три сценария развития событий.

«По моему мнению, окончание войны возможно в следующем году. Но это зависит от нескольких факторов. Один из них – насколько долго сможет Россия ресурсно вести войну в таком виде как сейчас. Здесь бы я добавил, что речь идет не о классическом окончании войны, а именно о прекращении ведения активных боевых действий. Ведь окончание войны предполагает подписание соответствующих документов", – рассказывает ТСН.ua Игорь Романенко, военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке и заместитель начальника Генштаба (2006-2010 гг.).

Кстати, соответствующий договор о завершении войны с 1945 года остается не подписанным между Россией и Японией. Японцы настаивают на возвращении им четырех островов, а россияне торгуются – говорят, что два дают, а два – нет. Японцы не согласны. Потому и сохраняется именно такой статус.

К чему стремится Путин

Эксперт добавляет, что сейчас Путин отчаянно пытается обрести в этой войне позицию сильного, чтобы диктовать нам свои условия мира, но украинский прорыв на Курщине снова поставил под сомнение миф о непобедимости российской армии.

"РФ начала наступательные действия с конца прошлого года, в ноябре, и продолжает это наступление сейчас, используя значительные ресурсы, точнее стирая их. Медленно, с огромными потерями, но враг продолжает наступление на Донбассе. Думаю, что Путин будет дальше это делать, пока у него есть ресурсы – его цель захватить украинский Донбасс. И не только. Российский диктатор уже дважды собирал совет обороны. Он ставил задачу немедленно остановить продвижение наших войск на Курском направлении, а затем отбросить их к границам РФ. Подчеркиваю, что Путин одновременно дает задачу продолжать наступательные действия на восточном фронте в Украине", – рассказывает Игорь Романенко.

Диктатор ставит задачу остановить продвижение наших войск / Фото: ТСН.ua

Россия сможет воевать еще два года

По словам эксперта, завершение этой войны зависит от всестороннего потенциала, который будут иметь обе стороны.

"Как утверждают зарубежные эксперты, в таком темпе как сейчас Россия может воевать еще максимум два года. Что касается Украины, то мы существенно зависимы от поставок вооружения, техники и боеприпасов от западных партнеров – отечественный ВПК пока удовлетворяет наши потребности только на 15-20%", – отмечает военный эксперт.

Зависимость от помощи Запада

Он добавляет, что именно эта зависимость и есть ключевая проблема.

"Вспомним паузу на полгода, когда мы ничего не получали от американских партнеров, а нас только кормили обещаниями. Все это затянуло войну на шесть долгих месяцев, а еще сыграло на руку Путину. Благодаря этой паузе российские войска получили реальное окно возможностей и продвинулись в наступлении. Конечно, были и собственные ошибки в 2023 году по поводу проведения наземных операций. Мы могли бы их быстро исправить, если бы имели соответствующее обеспечение, но нам его просто не предоставили", – отмечает Игорь Романенко.

Эксперт напоминает затягивание с предоставлением истребителей F-16 и запрет на использование дальнобойного оружия по территории РФ. Полученные недавно истребители могут использоваться только в качестве защиты в составе системы ПВО, со старыми ракетами малой и средней дальности.

Украинские пилоты шугают на F-16! Уникальное видео!

"Только сейчас ведутся разговоры о разрешении на использование ракет до 300 километров. А между тем, враг уничтожает наши города, гибнут наши люди, а принципиальной помощи, как не было, так и нет. Сейчас нам как никогда нужно именно дальнобойное оружие, чтобы уничтожать военные склады с управляемыми авиационными бомбами, а также другое вооружение, технику и живую силу противника. Именно дальнобойное оружие может остановить продвижение противника и позволит нашим военным стабилизировать ситуацию на фронте", – говорит Игорь Романенко.

Нам нужно дальнобойное оружие / Фото: Associated Press

По словам эксперта, к сожалению, США заняло позицию наблюдателя и объясняет почему так происходит.

"Мы начали активное наступление на Курщине, а американцев это смущает. Они не рассматривали варианта, что боевые действия могут перейти на территорию России. Видимо, это происходит потому, что американцам сейчас не нужна скорая победа Украины. Им также не нужна полностью побежденная Россия, а только ослабленая и не способная воевать", – отмечает генерал-лейтенант в отставке.

Что нам нужно изменить?

Он отмечает, что сейчас все зависит от того, когда американские партнеры наконец-то изменят режим ожидания на режим активной помощи. А также от темпов проведения мобилизации в Украине и укомплектования наших бригад, которые воюют на линии столкновения.

"Есть надежда, что новый закон о мобилизации наконец даст первые результаты, потому что мы два с половиной года выполняли мобилизационную задачу лишь поверхностно. Сейчас уже наведен порядок с военным учетом, поэтому новобранцы пополняют бригады. Но проблем с этим много. Россияне ежемесячно поставляют на фронт 30-40 тысяч новобранцев. Нам нужно хорошо обучать своих воинов, чтобы они имели преимущество. К тому же наша армия старейшая воюющая армия в Европе, где средний возраст солдата – 42 года. Это тоже нужно изменять. Возможно, даже за счет принятия непопулярных решений", – подчеркивает военный эксперт.

Мобилизация в Украине / Фото: ТСН.ua

Худший и самый худший сценарии

Игорь Романенко говорит, что по его прогнозу, очень высока вероятность того, что в следующем году придет время для проведения переговоров и прекращения боевых действий на территории Украины. Очень важно с каким результатом мы придем к этому моменту.

"Если американцы и дальше будут оказывать нам помощь "чайными ложечками", то кардинальных изменений на фронте не произойдет. Наоборот, мы медленно будем терять достижения полученные на Курщине, а россияне будут продолжать наступление и захватывать новые территории на востоке. И если это устраивает американцев, то нас однозначно – нет", – отмечает Игорь Романенко.

Он добавляет, что самый плохой вариант, который возможен – к власти в США приходит новый президент и останавливает оказание всей помощи.

"Это худший из вариантов, который только усугубит ситуацию. Конечно, это тоже может привести к переговорам с Путиным, но полностью на условиях, не удовлетворяющих Украину", — говорит эксперт.

Лучший из вариантов

Существует и третий вариант развития событий: США переходят от режима ожидания к решительным действиям по оказанию всесторонней военной помощи Украине и снятию запретов на использование дальнобойного оружия.

"Если будет своевременная поставка вооружения и техники, которые мы просим, то наши воины могли бы уже этой осенью стабилизировать ситуацию на фронте и остановить продвижение противника. А дальше – формировать необходимые резервы и ресурсы, чтобы на конец 2024 года начать масштабные деоккупационные действия, которые в дальнейшем позволяли бы надеяться, что в 2025 году, мы достигли такого состояния, чтобы на твердой позиции сильного вести переговоры с противником", — заключает Игорь Романенко.

Ранее ТСН.ua сообщал о тяжелой ситуации на Покровском направлении: есть ли угроза окружений и как поможет прорыв на Курск.

Противник зашевелился: в "Азове" рассказали о боях на фронте после открытия Курского направления

Читайте также:

Когда и как закончится война в Украине: Портников назвал два сценария

Ермак ответил, готова ли Украина к компромиссам по завершению войны

Атаки по военным аэродромам РФ: чем нужно сильнее бить и что следует уничтожать