Скільки ще може тривати війна: експерт назвав можливі сценарії

Війна, яку розв’язала Росія в Україні, триває вже понад два з половиною року. Ситуація на фронті більш ніж гаряча. Ворог повільно, але наступає на Донеччині, а ЗСУ стрімко захоплюють нові території на російській Курщині та контролюють їх, дивуючи увесь світ. Активні бойові дії спонукають до роздумів щодо можливості закінчення війни.

ТСН.ua поцікавився: чи існує вірогідність припинення війни в найближчій перспективі та коли і на яких умовах це можливо.

Зупинення бойових дій

Військовий експерт Ігор Романенко зазначає, що закінчення війни можливе, і додає, що наразі існують три сценарії розвитку подій.

"На мою думку, закінчення війни можливе наступного року. Але це залежить від кількох факторів. Один з них – наскільки довго Росія зможе ресурсно вести війну в такому вигляді, як зараз. Тут би я додав, що йдеться не про класичне закінчення війни, а саме про припинення ведення активних бойових дій. Адже закінчення війни передбачає підписання відповідних документів", – розповідає ТСН.ua Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці та заступник начальника Генштабу (2006-2010 рр.).

До речі, відповідний договір про завершення війни від 1945 року залишається не підписаним між Росією та Японією. Японці наполягають на поверненні їм чотирьох островів, а росіяни торгуються – кажуть, що два дають, а два – ні. Японці не погоджуються. Тому і зберігається саме такий статус.

Чого прагне Путін

Експерт додає, що зараз Путін відчайдушно намагається здобути в цій війні позицію сильного, щоб диктувати нам свої умови миру, але український прорив на Курщині знову поставив під великий сумнів міф про непереможність російської армії.

"РФ почала наступальні дії від кінця минулого року, в листопаді, і продовжує цей наступ зараз, використовуючи значні ресурси, точніше, стираючи їх. Повільно, з величезними втратами, але ворог продовжує наступ на Донбасі. Гадаю, що Путін буде далі це робити, поки у нього є ресурси – його мета захопити український Донбас. І не тільки. Російський диктатор уже двічі збирав раду оборони. Він ставив завдання негайно зупинити просування наших військ на Курському напрямку, а потім відкинути їх до кордонів РФ. Підкреслюю, що Путін одночасно з цим дає завдання продовжувати наступальні дії на східному фронті в Україні", – розповідає Ігор Романенко.

Диктатор ставить завдання зупинити просування наших військ / Фото: ТСН.ua

Росія зможе воювати ще два роки

За словами експерта, завершення цієї війни залежить від всебічного потенціалу, який матимуть обидві сторони.

"Як стверджують закордонні експерти, в такому темпі, як зараз, Росія може воювати ще щонайбільше два роки. Щодо України, то ми суттєво залежні від постачання озброєння, техніки та боєприпасів від західних партнерів – вітчизняний ВПК наразі задовольняє наші потреби лише на 15-20%", – зазначає військовий експерт.

Залежність від допомоги Заходу

Він додає, що саме ця залежність і є ключовою проблемою.

"Згадаймо паузу на пів року, коли ми нічого не отримували від американських партнерів, а нас лише годували обіцянками. Все це затягнуло війну на шість довгих місяців, а ще зіграло на руку Путіну. Завдяки цій паузі російські війська отримали реальне вікно можливостей і просунулися в наступі. Звісно, що були й власні помилки 2023 року щодо проведення наземних операцій. Ми могли б їх швидко виправити, якби мали відповідне забезпечення, але нам його просто не надали", – зазначає Ігор Романенко.

Експерт пригадує затягування з надаванням нам винищувачів F-16 та заборону на використання далекобійної зброї по території РФ. Отримані нещодавно винищувачі можна використовувати лише як захист у складі системи ППО зі старими ракетами малої та середньої дальності.

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"Лише зараз ведуться розмови про дозвіл на використання ракет до 300 кілометрів. А тим часом ворог нищить наші міста, гинуть наші люди, а принципової допомоги як не було, так і немає. Зараз нам, як ніколи, потрібна саме далекобійна зброя, щоб нищити військові склади з керованими авіаційними бомбами, а також інше озброєння, техніку й живу силу противника. Саме далекобійна зброя може зупинити просування противника та дозволити нашим військовим стабілізувати ситуацію на фронті", – каже Ігор Романенко.

Нам потрібна далекобійна зброя / Фото: Associated Press

За словами експерта, на жаль, США зайняли позицію спостерігача і пояснює, чому так відбувається.

"Ми розпочали активний наступ на Курщині, а американців це бентежить. Вони не розглядали варіант, що бойові дії можуть перейти на територію Росії. Мабуть, це відбувається тому, що американцям зараз не потрібна швидка перемога України. Їм також не потрібна повністю переможена Росія, а лише ослаблена і не здатна воювати", – зазначає генерал-лейтенант у відставці.

Що нам потрібно змінити

Він наголошує, що зараз усе залежить від того, коли американські партнери нарешті змінять режим очікування на режим активної допомоги, а також від темпів проведення мобілізації в Україні та укомплектування наших бригад, які воюють на лінії зіткнення.

"Є надія, що новий закон про мобілізацію нарешті дасть перші результати, бо ми два з половиною роки виконували мобілізаційне завдання лише поверхнево. Зараз уже наведено лад з військовим обліком, тож новобранці поповнюють бригади. Але проблем із цим багато. Росіяни щомісяця постачають на фронт 30-40 тисяч новобранців. Нам потрібно добре навчати своїх воїнів, щоб вони мали перевагу. До того ж наша армія – найстаріша воююча армія в Європі, де середній вік солдата – 42 роки. Це теж потрібно змінювати. Можливо, навіть за рахунок ухвалення непопулярних рішень", – підкреслює військовий експерт.

Мобілізація в Україні / Фото: ТСН.ua

Гірший і найгірший сценарії

Ігор Романенко каже, що за його прогнозом, є дуже висока вірогідність того, що наступного року настане час для проведення переговорів і припинення бойових дій на території України. Дуже важливо, з яким результатом ми дійдемо до цього моменту.

"Якщо американці й надалі надаватимуть нам допомогу "чайними ложечками", то кардинальних змін на фронті не відбудеться. Навпаки, ми повільно втрачатимемо здобутки, отримані на Курщині, а росіяни продовжуватимуть наступ і захоплюватимуть нові території на сході. І якщо це влаштовує американців, то нас – однозначно ні", – зазначає Ігор Романенко.

Він додає, що найгірший варіант, який можливий – до влади у США приходить новий президент і зупиняє надання всієї допомоги.

"Це найгірший з варіантів, який лише погіршить ситуацію. Звісно, це теж може призвести до переговорів з Путіним, але повністю на умовах, які не задовольняють Україну", – каже експерт.

Кращий з варіантів

Існує і третій варіант розвитку подій: США переходять від режиму очікування до рішучих дій з надання всебічної військової допомоги Україні та зняття заборон на використання далекобійної зброї.

"Якщо буде своєчасне постачання озброєння та техніки, про які ми просимо, то наші воїни могли б уже цієї осені стабілізувати ситуацію на фронті та зупинити просування противника. А далі – формувати необхідні резерви та ресурси, щоб на кінець 2024 року розпочати масштабні деокупаційні дії, які в подальшому дозволяли б мати надію, що 2025 року ми досягли такого стану, щоб на твердій позиції сильного вести переговори з противником", – підсумовує Ігор Романенко.

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