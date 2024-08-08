Єрмак відповів, чи готова Україна до компромісів щодо завершення війни

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна не готова до компромісів, якщо йдеться про незалежність і територіальну цілісність.

Про це він сказав в інтерв'ю "Європейській правді".

"Люди не зовсім розуміють, чому був "Мінськ", чому це погано. У Мінську було багато питань, які мені дивні як юристу. Там не було видно, де кінець, а що в кінці. Важливо, що в усіх пунктах Формули (миру – Ред.) є чіткі, без подвійних стандартів відповіді. Територіальна цілісність чітко написана. Яка може бути інша територіальна цілісність, ніж міжнародно визнані кордони України", – сказав керівник ОП.

Єрмак вважає, що українці не готові йти на поступки ворогові.

"А ви вважаєте, українське суспільство готове йти на компроміс. Якщо сьогодні спитати людей, які на фронті, у Херсоні, у Харкові – чи готові вони сьогодні йти (на поступки – Ред.). Ми не готові йти на поступки щодо незалежності України, суверенітету, територіальної цілісності. Тому це (розмова про поступки – Ред.) – загальне обговорення. Українське суспільство сьогодні не готове", – каже голова ОП.

Війну в Україні Єрмак порівняв з марафонською дистанцією.

"Ми як на марафоні – знаємо, що в кінці марафонської дистанції, точно знаємо ціль, але не знаємо, коли цей марафон закінчиться", – підсумував він.

Раніше президент Зеленський відповів, чи допускає можливість проведення референдуму щодо територій.

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