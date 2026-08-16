"Навантаження космонавта": Богуцька стала на захист Зеленського та Єрмака

Народна депутатка Ліза Богуцька / © УНІАН

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Народна депутатка від фракції «Слуга народу» Ліза Богуцька виступила на захист президента Володимира Зеленського, якого назвала рятівником України, який живе з навантаженням «космонавта», та колишнього голови Офісу президента Андрія Єрмака, якого критикують через його супровід військовослужбовців «Хартії» у ролі адвоката в межах проєкту «Адвокат+».

У дописі на своїй сторінці у Facebook вона розкритикувала хвилю критики на їхню адресу.

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Окрему частину допису депутатка присвятила реакції частини суспільства на співпрацю підрозділу «Хартія» з Андрієм Єрмаком, якого НАБУ і САП підозрюють в легалізації сотень мільйонів гривень на елітному будівництві під Києвом.

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Богуцька заявила, що критики колишнього голови ОП намагаються використати ситуацію для його чергової дискредитації. Тих, хто, за її словами, «ненавидить» Єрмака, вона назвала людьми, для яких бажання його принизити вже можна порівняти зі «збоченням».

Вона також припустила, що частина критиків «Хартії» використовує ситуацію лише як привід для демонстрації власної «зухвалості».

Депутатка назвала Зеленського «рятівником України»

Також Богуцька обурилася негативною реакцією в соцмережах на появу Зеленського на публічному заході, де він займався спортом — зокрема піднімав вагу, стріляв із лука та грав у теніс.

На думку депутатки, замість критики фізичної активності президента під час війни українцям варто пишатися його фізичною формою.

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Богуцька назвала Зеленського президентом, завдяки якому Україна стала «самою відомою країною світу», і фактично представила його як одного з головних людей, завдяки яким державі вдалося вистояти після початку повномасштабного вторгнення.

Навантаження «космонавта»

Описуючи роботу глави держави під час війни, депутатка наголосила на масштабі його щоденного навантаження. За її словами, воно включає численні перельоти та переїзди, зустрічі, брифінги, міжнародні конференції, переговори й договори, спілкування з військовими на передовій та участь у проєктах, пов’язаних із майбутнім України.

«Режим, в якому живе Зеленський — це навантаження космонавта», — заявила Богуцька.

Вона порівняла це з публічним життям російського президента Володимира Путіна, наголосивши на значно складніших умовах, у яких працює українське керівництво.

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Богуцька про «болото» в соцмережах

Депутатка також заявила, що в українському інформаційному просторі сформувалася атмосфера постійного хейту щодо Зеленського, Єрмака та військових підрозділів.

На її думку, критика українського керівництва та військових формувань іноді перетворюється на самоціль і може послаблювати суспільство в умовах війни.

«Не знаю, може колись ми і будемо пишатись тою мірою демократії, яка є в Україні під час війни. Зараз я обурена», — підсумувала Богуцька.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що Андрій Єрмак 16 липня відвідав пункт управління тодішнього головкома Олександра Сирського в одній із прифронтових областей.

Журналісти пов’язували цей неофіційний візит із резонансним звільненням міністра оборони Михайла Федорова.

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