Крали просто під час свята: на Сицилії з музею винесли "Мадонну з немовлям" і ще кілька картин

На Сицилії пограбували музей

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На Сицилії зухвалі грабіжники поцупили з Музею Мессіни чотири витвори мистецтва XV століття, написані видатним майстром Антонелло да Мессіна. Серед викраденого — три фрагменти відомого поліптиха Святого Григорія, а також двостороння ікона «Мадонна з немовлям».

Про це повідомляє Finestre sull’Arte.

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З музею в Італії викрали чотири картини епохи Відродження надзвичайної цінності

Крадіжка трапилася 15 серпня, ввечері. Злочинці змогли непомітно проникнути до галерей, обійшовши сигналізацію та захисні системи будівлі, після чого втекли з чотирма картинами.

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Адміністрація закладу одразу сповістила про інцидент регіональну владу та правоохоронні органи. Слідчі разом із судово-медичними експертами вже працюють на місці: з’ясовують, як саме зловмисники зламали захист, скільки часу витратили на операцію та куди попрямували з викраденим. Масштаб і точність дій свідчать про те, що пограбування було детально сплановане заздалегідь.

Викрадені полотна мали особливе значення для регіону, адже залишалися останніми роботами художника, що зберігалися безпосередньо в його рідній Мессіні.

До слова, останнє полотно, двостороння ікона «Мадонна з немовлям», 2003 року пішло з молотка на аукціоні Christie’s за понад 300 тисяч доларів.

Міністр культури Італії Алессандро Джулі висловив глибоке обурення подією, наголосивши на особливому статусі втрачених полотен:

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«Розчарування та жаль. Надзвичайна цінність для нашої культурної спадщини».

Мер міста Мессіна Федеріко Базіле назвав злочин особливим цинізмом, адже пограбування сталося просто під час традиційних міських урочистостей на честь Діви Марії.

«Ми сподіваємося, що винних буде встановлено, а наші витвори мистецтва — повернуто додому. Мессіна не дозволить вкрасти свою історію», — зазначив Федеріко Базіле.

Антонелло да Мессіна, Поліптих Святого Григорія: «Мадонна з немовлям» (1473; 170×203 см; Мессіна, Регіональний музей Аккашіна)

Антонелло да Мессіна, двостороння панель, лицьовий бік: Мадонна з немовлям і святим-францисканцем (1465–1470; темпера на дошці, 16 × 11,9 см; Мессіна, Регіональний музей Аккашіна)

Антонелло да Мессіна, Двостороння панель, зворотна сторона, Христос у благочесті (1465–1470; темпера на панелі, 16×11,9 см; Мессіна, Регіональний музей Аккашіна)

Зухвала крадіжка трапилася всього за кілька місяців після того, як Італія придбала іншу шедевральну роботу Антонелло да Мессіна — «Ecce Homo». Її вдалося придбати на аукціоні в Нью-Йорку за майже 15 мільйонів доларів.

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У неділю, 16 серпня, музей повністю закрили для відвідувачів задля проведення необхідних слідчих дій. Головне завдання оперативників — вистежити злочинців і не допустити вивезення безпрецедентних культурних цінностей за межі регіону.

Як вкрали туфлі за 28 млн доларів із «Чарівника країни Оз»

Нагадаємо, червоні рубінові туфельки Дороті з культового фільму «Чарівник країни Оз» (1939) є однією з найвідоміших кінореліквій у світі. Їх створив головний художник з костюмів Metro-Goldwyn-Mayer Гілберт Адріан, прикрасивши кожну туфлю приблизно 2300 лелітками та скляним камінням.

До нашого часу збереглося лише п’ять оригінальних пар. Одну з них 1970 року приховав костюмер Кент Ворнер і згодом продав колекціонерові Майклу Шоу, який передав реліквію до музею Джуді Гарленд у місті Гранд-Рапідс.

У серпні 2005 року туфельки викрали з музею, залишивши на місці лише одну відпалу лелітку. Справа залишалася нерозкритою понад десятиліття, доки 2017 року через таємничого посередника та розслідування ФБР реліквію вдалося повернути.

Автентичність туфель підтвердила експертиза унікальних леліток із желатину та нітроцелюлози. Викрадачем виявився місцевий житель Террі Джон Мартін, який думав, що на взутті справжні рубіни, а дізнавшись, що це скло, позбувся їх.

На початку 2024 року важкохворого Мартіна засудили до одного року умовно із зобов’язанням виплатити компенсацію музею. Того ж року знайдені рубінові туфельки виставили на аукціоні Heritage Auctions, де їх придбав анонімний покупець за рекордні 32,5 мільйона доларів з урахуванням усіх зборів.

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