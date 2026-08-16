Спека / © Associated Press

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Про нестачу води можуть свідчити головний біль, незвична втома, запаморочення або темна сеча. Існує й простий домашній тест зі шкірою, однак він має суттєве обмеження.

Про це пише Egészségkalauz, Medonet.

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Як перевірити зневоднення за допомогою шкіри

Один із відомих домашніх способів оцінити гідратацію — перевірити пружність шкіри. Для цього потрібно обережно защипнути невелику складку шкіри, а потім відпустити її. Якщо організм достатньо забезпечений рідиною, шкіра зазвичай швидко повертається у початкове положення. При дефіциті рідини складка може розправлятися повільніше.

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Однак цей тест не може самостійно достовірно показати, чи є у людини зневоднення. На еластичність шкіри впливає не лише рівень гідратації.

Систематичний науковий огляд методів оцінки тургору шкіри показав, що універсального способу, який був би надійним за будь-яких обставин, немає. У дорослих тургор шкіри також не обов’язково є найкращим показником зневоднення.

Особливо обережно результат такого тесту потрібно оцінювати у літніх людей, адже з віком шкіра природним чином втрачає еластичність. Тому повільне розправлення шкірної складки саме по собі ще не означає зневоднення.

Які симптоми можуть вказувати на нестачу рідини

Фахівці радять не орієнтуватися лише на один показник, а враховувати одразу кілька сигналів організму.

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Серед поширених симптомів зневоднення:

сильна спрага;

сухість у роті, губах і на язику;

темно-жовта сеча з більш різким запахом;

рідше, ніж зазвичай, сечовипускання;

запаморочення або відчуття нестійкості;

головний біль;

втома.

За значної втрати рідини стан може погіршуватися. У спеку слабкість, м’язові судоми, нудота, головний біль і запаморочення можуть бути ознаками вже теплового виснаження.

Подивіться на колір сечі

Одним із найпростіших орієнтирів є колір сечі. Світлий, блідо-жовтий відтінок зазвичай свідчить про достатнє надходження рідини. Натомість помітно темніша сеча, особливо разом зі зменшенням частоти сечовипускання, може вказувати на нестачу води.

І тут не варто робити висновки лише за одним показником: деякі ліки, вітаміни та продукти харчування здатні змінювати колір сечі.

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Скільки води потрібно пити щодня

Універсальної кількості води, яка підходила б усім, немає. За даними Європейського органу з безпеки харчових продуктів (EFSA), орієнтовна загальна добова потреба у воді становить близько 2 літрів для жінок і 2,5 літра для чоловіків. При цьому враховується і вода, яку людина отримує з їжею.

Потреба у рідині змінюється залежно від обставин. У спеку, під час інтенсивного потовиділення, занять спортом або фізичної роботи води може знадобитися більше. Те саме стосується температури, блювання чи діареї.

Тому замість того, щоб намагатися випити певну кількість літрів за короткий час, краще регулярно пити протягом дня та стежити за спрагою, кількістю і кольором сечі та загальним самопочуттям.

Необов’язково одразу випивати велику кількість води. Рідину можна споживати невеликими порціями протягом дня. Частину води організм також отримує з продуктів — наприклад, кавунів, огірків, помідорів, полуниці, інших фруктів і овочів та супів.

Чи потрібні електроліти у спеку

Під час потовиділення організм втрачає не лише воду, а й електроліти, зокрема натрій. Однак це не означає, що в кожен спекотний день потрібно пити електролітні напої.

За звичайної активності та збалансованого харчування води, як правило, достатньо. Інша ситуація може бути за тривалого сильного потовиділення, інтенсивних фізичних навантажень або значної втрати рідини та солей.

Наприклад, при зневодненні через блювання або діарею можуть використовуватися оральні регідратаційні розчини, які допомагають компенсувати не лише рідину, а й втрачені солі та інші компоненти.

При цьому не варто автоматично збільшувати споживання солі лише через спеку. За рекомендацією ВООЗ, дорослим варто споживати менше 2000 мг натрію на добу, що відповідає менш ніж 5 г кухонної солі. Надмірне тривале споживання натрію може підвищувати артеріальний тиск і збільшувати ризик низки захворювань.

У спеку краще обережніше з алкоголем

Холодне пиво чи інший алкогольний напій може здаватися способом освіжитися, однак використовувати алкоголь для задоволення добової потреби в рідині не варто. Рекомендації ВООЗ щодо спеки передбачають регулярне вживання води та радять уникати алкоголю.

Коли зневоднення може бути не єдиною проблемою

Симптоми нестачі рідини та теплового ураження можуть бути схожими. Тому головний біль, запаморочення чи слабкість у спеку не варто автоматично списувати лише на те, що людина мало пила.

Сплутаність свідомості, втрата свідомості, дуже висока температура тіла, судоми або тяжке порушення свідомості можуть свідчити про тепловий удар. Це невідкладний стан, за якого потрібна термінова медична допомога. Людину слід перемістити у прохолодніше місце та почати охолодження тіла.

За теплового виснаження можуть виникати сильне потовиділення, слабкість, запаморочення, нудота, м’язові судоми та головний біль. У такому разі допомогти можуть прохолодне місце, відпочинок і, якщо людина при свідомості та може пити, рідина. Якщо стан погіршується, з’являється блювання або симптоми не минають, варто звернутися по медичну допомогу.

Таким чином, тест зі шкірною складкою може бути лише додатковим орієнтиром, але не точним домашнім тестом на зневоднення. Значно інформативніше одночасно оцінювати спрагу, колір і кількість сечі, самопочуття та обсяг втраченої рідини.

Які ліки потребують особливої уваги у спеку

Деякі препарати можуть підвищувати ризик проблем із рідиною. Зокрема, сечогінні засоби збільшують виділення сечі. Деякі препарати групи SGLT2, які застосовують при діабеті, серцевій недостатності або захворюваннях нирок, також можуть збільшувати обсяг сечі.

Інші ліки можуть ставати проблемнішими саме за умов зневоднення. До них належать деякі препарати від тиску, зокрема інгібітори АПФ та БРА, окремі протизапальні знеболювальні, а також метформін. Надмірне або тривале застосування проносних також може спричиняти втрату рідини та електролітів.

Самостійно припиняти прийом призначених ліків через спеку не можна. Якщо на тлі лікування виникли блювання, діарея, температура, сильне потовиділення або недостатнє споживання рідини, варто проконсультуватися з лікарем чи фармацевтом щодо подальшого лікування.

Постійна спрага не завжди означає зневоднення

Сильна спрага є природною реакцією на нестачу рідини, але постійне й незвично сильне бажання пити може мати й інші причини. Серед них — солона або гостра їжа, алкоголь, кофеїн, температура, вагітність, деякі ліки та певні захворювання.

Якщо людина багато п’є, але спрага не минає, а водночас часто або у великій кількості мочиться, варто звернутися до лікаря. Такі симптоми, зокрема, можуть спостерігатися при цукровому діабеті.

Якщо незвична спрага зберігається кілька днів попри достатнє споживання рідини, не варто пояснювати її лише спекою — це привід пройти медичне обстеження.

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