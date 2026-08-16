Війна Трампа пробила діру в обороні Заходу: Telegraph про загрозу світу та Україні

Глобальний дефіцит ППО: США витратили дві третини запасів Patriot під час війни з Іраном / © defence-ua.com

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Західні країни опинилися перед загрозою критичного дефіциту засобів протиракетної оборони через виснаження американських арсеналів під час війни США з Іраном. Світовий брак засобів перехоплення для систем Patriot уже безпосередньо вдарив по Україні, де ситуація із захистом неба від російських балістичних атак стала критичною.

Про це повідомляє The Telegraph.

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Виснаження американських арсеналів

У виданні нагадують, що США десятиліттями були лідерами у розробці цих оборонних засобів та їх продажу союзникам.

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Його оборонний гігант створив такі системи, як Patriot та батареї Terminal High Altitude Area Defence (Thaad), які зараз захищають міста та військові бази по всій Перській затоці, Європі та Азії.

Ця захисна парасолька виявилася ефективною, хоч і дороговартісною, у війні Дональда Трампа проти Ірану, дозволивши країнам Перської затоки та американським базам перехопити понад 90 відсотків іранських ракет.

Однак саме прикриття дорого обійшлося з-за запасів оборонних ракет, обсяг виробництва яких на кілька років був випущений за лічені місяці.

Гонка озброєнь: Захід не встигає за противниками

Це призвело до питань про те, чи зможе протиракетна оборона впоратися з новою гонитвою озброєнь з Росією, Іраном, Китаєм та Північною Кореєю.

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Згідно з нещодавньою оцінкою аналітичного центру Центру стратегічних та міжнародних досліджень, США використали близько двох третин запасів Patriot, які мали до війни з Іраном, та близько 40 відсотків запасів Thaad.

Повідомляється, що кількість ракет-перехоплювачів Patriot скоротилася з приблизно 2330 до приблизно 800, а кількість ракет-перехоплювачів Thaad, які можуть знищувати ракети, що летять на великій висоті, знизилася з 452 до приблизно 250.

Заводи в США виробляють лише близько 650 ракет-перехоплювачів Patriot на рік, кожен вартістю близько 4 мільйонів доларів, і донедавна близько 96 ракет-перехоплювачів Thaad, кожна вартістю близько 16 мільйонів доларів.

Пентагон і Трамп рішуче заперечують будь-яку нестачу боєприпасів, але повідомлення про виснаження запасів є проблемою не лише Америки.

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Дев’ятнадцять країн зараз використовують систему Patriot, включаючи Німеччину, Польщу, Україну, Японію, Катар, Саудівську Аравію та Єгипет. Майже всі вони залежать від виробництва та ланцюгів постачання США, а це означає, що будь-який дефіцит у США фактично стає глобальним дефіцитом.

Японія має ліцензію на виробництво ракет Patriot, а Німеччина будує завод, але вони набагато менші за виробничі лінії в США, і для масштабування знадобиться деякий час. За нинішніх темпів, для заміни запасів, що використовувалися у 2026 році, знадобиться кілька років.

Аналітики кажуть, що ситуація є більш нагальною, оскільки Росія, Іран, Китай та Північна Корея нарощують виробництво ракет. У гонці озброєнь між виробництвом балістичних ракет та протиракетною обороною оборонна сторона відстає.

Китай вже має приблизно 3000 балістичних ракет, а Росія, як кажуть, може виробляти 120 на місяць, що приблизно вдвічі перевищує поточний темп виробництва Patriot. Крім того, Північна Корея постачає Москві власні ракети.

Розбіжність ще більша, оскільки згідно з чинною військовою доктриною США, протиракетна оборона запускає дві ракети-перехоплювачі на кожну ракету, що летить, щоб збільшити шанси на її ураження.

Війна в Ірані є основною причиною виснаження, але запаси ніколи не були великими, і це виявилося новим поширенням ракетної війни, кажуть аналітики.

Військові планувальники недооцінили, яка оборона від балістичних ракет їм знадобиться в сучасному конфлікті, і вважали, що їхніх запасів вистачить.

«У світі їх просто не так багато, і це вважалося чимось нормальним. Люди почали усвідомлювати проблему, коли почалася війна в Україні», — каже Дженніфер Кавана з американського аналітичного центру Defence Priorities

Виробничі обмеження та нові загрози

Запаси були виснажені через поставки до України, захист Ізраїлю після нападів 7 жовтня 2023 року та під час Дванадцятиденної війни з Іраном у 2025 році, а також — що найважливіше — цьогорічну війну з Іраном.

Саша Брухманн з аналітичного центру Міжнародного інституту стратегічних досліджень сказала: «Ідея полягала в тому, що ми можемо накопичувати запаси для обмежених війн, але тепер Україна та ця війна показали, що не можна накопичувати запаси, щоб пройти через велику війну».

Нарощування виробництва займе роки і буде нелегким, оскільки заводи — не єдині вузькі місця. Виробництво може стримуватися нестачею вузьких місць у виробництві через нестачу вузьких компонентів і матеріалів, таких як головки самонаведення, електроніка або ракетні двигуни.

За словами експертів, США не перебувають під загрозою вичерпання запасів, але наближаються до точки, коли їм доведеться розставляти пріоритети та перерозподіляти їх.

Припущення щодо кількості ракет, які можуть знадобитися для підтримки кількох конфліктів у різних регіонах, більше не є надійними. Це потенційно може змусити американських командирів у Тихому океані конкурувати за запаси з американськими командирами на Близькому Сході та в Європі.

Ситуація ще гірша для союзників США, зокрема для України. Що станеться, коли закінчаться можливості протиракетної оборони, стало очевидним у Києві цього місяця.

За повідомленнями, союзники України щороку постачають їй близько 130 ракет-перехоплювачів Patriot, але зараз цього занадто мало, щоб впоратися з натиском російської зброї, такої як балістичні ракети «Іскандер-М». Київ колись міг збити майже всі ракети, що летіли на нього, але його оборона стала слабкою.

За даними українських ВПС, Росія за перші 10 днів серпня випустила майже 70 балістичних ракет по Україні, перехопивши лише одну. Володимир Зеленський заявив, що проблема полягає в тому, що українські ракети-перехоплювачі Patriot майже вичерпалися.

Президент України веде переговори з Трампом щодо створення власної виробничої лінії в Україні, але його чиновники визнають, що це може тривати від одного до п’яти років.

Країни Перської затоки розміщують дуже великі замовлення для поповнення своїх запасів після того, як на початку війни вичерпали свої арсенали, відбиваючи іранські обстріли. Американські оборонні гіганти вже заявили, що наростять виробництво, але це також потребуватиме часу.

Минулого місяця компанія Lockheed Martin виграла семирічний контракт на 58,6 мільярда доларів на потроєння виробництва новітнього перехоплювача Patriot до кінця 2030 року.

Ізраїль, Південна Корея, Франція та Італія мають власні системи внутрішнього розвитку, які зрештою могли б заповнити деякі прогалини, але їхні промислові потужності обмежені.

Це відбувається на тлі дедалі більшої кількості балістичних ракет.

Усі чотири країни, що виробляють ракети, намагатимуться винести уроки з того, що відбувається на Близькому Сході та в Україні, і намагатимуться оцінити потужність протиракетної оборони.

Невідповідність між ракетами та протиракетною обороною тепер може стати фактором, який вплине на те, як Захід та його союзники реагуватимуть на агресію, втручання та провокації в так званій «сірій зоні» за порогом конфлікту.

Нагадаємо, що Повітряні сили України припинили вказувати у щоденних звітах кількість російських ракет.

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