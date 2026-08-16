Цей улюблений продукт може різко здорожчати: врожаї в Європі під загрозою

Оливкова олія може сильно здорожчати / © Credits

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Екстремальна спека, засуха та лісові пожежі знову б’ють по європейському сільському господарству. Фермери по всьому континенту попереджають про різке скорочення врожаїв та неминуче здорожчання продуктів — від кукурудзи та салатів до оливкової олії, ціни на яку незабаром можуть підскочити.

Про це пише The Guardian.

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Через лісові пожежі та засухи можуть здорожчати оливкова олія, овочі та вина

Французька асоціація виробників овочів Légumes de France заявила про втрату тисяч тонн продукції на десятки мільйонів євро. Через брак дощів збори салату, моркви, цибулі, часнику та порею можуть скоротитися вдвічі. Аномальна спека вдарила й по виноградарству: у Шампані, Бордо та Бургундії ягоди ростуть повільніше, а жнива стартують у рекордно ранні терміни.

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Наприклад, у Шампані збір почали ще в середині серпня — майже на місяць раніше, ніж кілька десятиліть тому, а очікуваний обсяг буде на 10% меншим за торішній.

Не менш тривожна ситуація і в Іспанії. Міністерство сільського господарства країни прогнозує падіння збору зернових до 18,5 млн тонн проти 24 млн тонн роком раніше, і цей прогноз робився ще до спалаху нищівних лісових пожеж. Попри те, що іспанські аграрії краще пристосовані до посушливого клімату, аномалії завдають значних збитків.

Євросоюз уже переглянув оцінки загального врожаю: очікування щодо соняшнику знижено на 7%, кукурудзи — на 6%, а картоплі та сої — на 3%.

Представники аграрного об’єднання ASAJA зазначають, що вогонь знищує фруктові сади, виноградники та теплиці. Втім, головна проблема полягає не стільки в обмеженні експорту, скільки в стрімкому зростанні собівартості виробництва. Через спеку, пожежі та хвороби знову потерпають оливкові гаї в Греції, Італії та Португалії.

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Навіть там, де дерев не торкнулося полум’я, попіл та висока температура погіршують якість плодів. Тож ціни на оливкову олію можуть суттєво зрости вже найближчим часом:

«Якщо найближчим часом не вдасться взяти погодні умови під контроль, восени варто очікувати зростання цін, оскільки буде менше плодів, придатних для виробництва оливкової олії», — каже засновниця Citizens of Soil Сара Вашон.

Очільник британського підрозділу Filippo Berio Вальтер Занре зауважує, що хоча температури в Іспанії були ближчими до норми, дерева масово скидають плоди через дефіцит вологи.

«Протягом найближчих тижнів ретельно відстежуватимуть поєднання втрати врожаю через посуху та його раннього збору, оскільки обидва ці чинники можуть суттєво вплинути на обсяги виробництва оливкової олії та ринкові ціни на наступний рік».

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Спека вдарила і по Великій Британії, де імпортери шукають альтернативні поставки салату айсберг та броколі.

Проте є й поодинокі винятки. За словами фахівців, Туреччина демонструє рекордні показники завдяки прохолодній та вологій весні. Також позитивна динаміка спостерігається в Італії, де очікується 10% зростання врожаю м’якої пшениці, а також у Румунії.

Як зазначає аналітик ринку зерна Cezar Gheorghe з компанії Agricolumn, валовий збір кукурудзи в Румунії цьогоріч може сягнути 8,2 млн тонн проти 7,75 млн тонн роком раніше.

Чим замінити соняшникову й оливкову олію

Нагадаємо, хоча соняшникова та оливкова олія є звичними на кухні, під час нагрівання вони можуть окислюватися і втрачати корисні властивості. Для смаження кулінари й дієтологи радять використовувати термічно стабільні жири з високою температурою димлення, які не утворюють шкідливих сполук і зберігають смак їжі.

Серед рослинних альтернатив виділяються кокосова олія, що завдяки насиченим жирам ідеально підходить для високих температур і надає стравам легкого солодкуватого присмаку, та олія авокадо з нейтральним смаком, яка підходить навіть для гриля. Для східних страв добре використовувати рафіновану кунжутну олію, яка містить антиоксиданти, має горіховий аромат і добре переносить нагрівання.

Зі стійких жирів тваринного походження чудово зарекомендували себе топлене масло ґхі, очищене від води та молочного білка, яке надає стравам вершкового аромату, а також смалець і качиний жир. Ці натуральні продукти не димлять і чудово підходять для смаження м’яса, овочів та картоплі.

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