В які дні треба зривати яблука, щоб довго зберігалися: що говорять експерти та народні прикмети

Як правильно зривати яблука, щоб не гнили / © Фото з відкритих джерел

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Щоб яблука пролежали всю зиму й не перетворилися на м’які або гнилі плоди вже через кілька тижнів, важливо не лише правильно їх зберігати, а й вчасно зняти з дерева. Поширена помилка — чекати, поки яблука повністю достигнуть і стануть максимально солодкими. Для зимових сортів це може бути вже запізно. Фахівці наголошують: яблука для тривалого зберігання збирають у так званій знімальній стиглості. У цей момент плід уже сформувався, але ще не досяг остаточної споживчої стиглості. Зимові сорти після збирання продовжують дозрівати під час зберігання.

Коли саме збирати яблука

Назвати одну універсальну дату для всіх яблунь неможливо. Строки залежать від сорту, погоди, регіону, ґрунту та умов вирощування. Наприклад, в Україні осінні сорти зазвичай починають збирати із середини серпня до початку вересня, тоді як зимові — переважно із середини вересня до початку жовтня.

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Тому орієнтуватися виключно на календарне число не варто. Якщо йдеться саме про яблука для зберігання, головним сигналом має бути стан плодів.

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У зимових сортів яблуко повинно бути достатньо великим і твердим, із характерним для сорту забарвленням. Насіння зазвичай уже темнішає, а плодоніжка, якщо її повернути, починає легко відділятися від гілки.

Ще одна важлива ознака — яблука не повинні бути переспілими. Якщо м’якоть стала надто м’якою, борошнистою, а плоди масово падають із дерева, момент для закладання врожаю на тривале зберігання можна вважати втраченим.

Які яблука можуть лежати найдовше

Не всі яблука однаково придатні для зимового зберігання. Літні сорти достигають швидко й зазвичай призначені для споживання незабаром після збору або переробки. Осінні можуть зберігатися кілька місяців, а зимові сорти за правильних умов здатні лежати до весни.

Особливість зимових яблук полягає саме в тому, що під час зберігання вони поступово набувають характерного смаку, аромату та консистенції. Тому оцінювати їхню готовність лише за принципом «чи смачне яблуко зараз» неправильно.

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У який день краще зривати врожай

Для тривалого зберігання краще вибрати сухий, теплий день без дощу. Якщо вночі була роса, варто почекати, поки плоди повністю обсохнуть. Фахівці радять проводити збір після того, як ранкова волога зникне.

Не варто збирати яблука під час або відразу після дощу. Волога на плодах і механічні пошкодження можуть негативно вплинути на їхню лежкість.

Також бажано не чекати перших сильних заморозків. Особливо це стосується пізніх сортів: їх потрібно зняти з дерева до значного похолодання.

Як зривати яблука, щоб вони не згнили

Навіть правильно обрана дата не врятує врожай, якщо під час збору пошкодити плоди. Яблуко потрібно брати всією долонею, обережно підняти та трохи повернути. Якщо воно готове до знімання, плід відокремиться разом із плодоніжкою. Не можна сильно стискати яблука, кидати їх у відро або струшувати дерево.

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Особливо важливо не пошкоджувати шкірку. Навіть невелика вм’ятина може стати місцем, звідки почнеться псування всього плода.

Збирати краще спочатку нижні гілки, а потім переходити до верхніх. Пошкоджені, червиві та підгнилі яблука потрібно одразу відокремити від здорових і не закладати разом із ними на тривале зберігання.

Що кажуть народні прикмети

У наших предків збір яблук був тісно пов’язаний із Яблучним Спасом, який раніше відзначали 19 серпня, а за новим календарем святкують 6 серпня. У народній традиції цей день сприймався як своєрідна межа між літом та осінню. Після Спаса очікували прохолодніших ночей і поступового завершення літа.

Із цим днем пов’язано чимало прикмет. Наприклад, вважалося, що суха погода на Яблучний Спас віщує суху осінь, а дощ — вологу. Також існувала прикмета: якщо до Спаса добре вродила антонівка, наступного року можна було чекати гарного врожаю зернових.

Проте народні прикмети не визначають правильну дату збору яблук. Якщо зимовий сорт ще не досяг знімальної стиглості 19 серпня, поспішати зривати його лише через календарну дату не потрібно.

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