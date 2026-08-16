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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Дощі та зниження температури до +17°C: які регіони України відчують похолодання першими

На захід та північ України суне атмосферний фронт, який принесе довгоочікуване послаблення спеки та короткочасні дощі.

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Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Спека та дощі

Спека та дощі / © ТСН

Вже від понеділка, 17 серпня, синоптична ситуація в Україні почне змінюватися через наближення холодного атмосферного фронту з заходу.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у Facebook.

За словами Діденко, першими послаблення спеки відчують мешканці західних та частково північних областей, де стовпчики термометрів опустяться до комфортних +25…+28 °C. На решті території країни на початку тижня ще утримуватиметься гаряча погода з температурою в межах +30…+33 °C.

У Києві в понеділок очікується близько +27°C. Суттєвих опадів протягом дня не передбачається, проте ближче до вечора існує ймовірність невеликого дощу.

Вже у вівторок дощі принесуть суттєве похолодання на захід України — там температура повітря знизиться до +17…+23 °C.

У середу, 19 серпня, комфортний температурний режим у діапазоні +23…+29°C встановиться вже по всій території країни, однак надалі протягом тижня спека знову почне повертати свої позиції.

Нагадаємо, синоптики застерігають, що у період від 15 до 25 серпня через тривалу суху погоду на річках у басейнах Дністра (у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Хмельницькій областях), Сяну (Львівщина) та суббасейну Західного Бугу (Львівська і Волинська області) очікується подальше зниження рівнів води. Показники можуть впасти до найнижчих значень за весь період спостережень, а на окремих ділянках — навіть нижче за них. Через брак опадів рівень води в річках критично впаде. Дрібні річки місцями можуть пересохнути.

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