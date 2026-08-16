Ваші фото з відпустки можуть видати місцезнаходження: як ШІ допомагає шахраям

Фото з відпустки можуть стати пасткою для туристів / © www.freepik.com/free-photo

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Фотографії з відпустки, які користувачі публікують у соцмережах, можуть допомогти шахраям визначити їхнє місцезнаходження. Для цього зловмисники можуть використовувати штучний інтелект, який аналізує зображення та знаходить характерні деталі.

Про це свідчать результати дослідження McAfee Labs, про які повідомляє UNILAD.

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Дослідники завантажили понад 21 тисячу туристичних фотографій у дві безкоштовні моделі штучного інтелекту. Одна з них правильно визначала місце, де було зроблено фото, у 91% випадків, інша — у 87%.

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Найкраще алгоритми справлялися із зображеннями, на яких були помітні відомі пам'ятки, вивіски, дорожня розмітка, торгові точки та місцеві страви. Дещо складніше ШІ було визначати локацію за фотографіями пляжів та інтер'єрів готельних номерів.

Як шахраї можуть використати фото

За даними дослідників, зловмисникам необов'язково отримувати точну адресу людини. Навіть інформації про країну або регіон, де вона перебуває, може бути достатньо, щоб зробити шахрайське повідомлення більш переконливим.

Наприклад, якщо людина публікує фотографії з Каталонії, шахрай може надіслати їй фальшиве повідомлення від імені банку про нібито спробу входу в акаунт саме з цього регіону.

Інший сценарій — використання інформації про конкретний готель. Якщо ШІ визначить, що фото зроблено, наприклад, у лондонському готелі Savoy, шахрай може зв'язатися з людиною та заявити про нібито проблему з оплатою проживання.

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«Хоча приватні фотографії, природно, захищені краще, важливо пам'ятати, що все, чим ви ділитеся публічно, потенційно можуть переглядати, збирати та аналізувати зловмисники», — заявив керівник McAfee у регіоні Азійсько-Тихоокеанського регіону та Японії Тайлер Макгі.

За його словами, навіть якщо отримана шахраями інформація буде не зовсім точною, згадка про місце, де людина нещодавно побувала, може зробити шахрайське повідомлення більш правдоподібним.

Експерти радять не публікувати фото під час відпустки

Професор Далі Кафар, виконавчий директор Cyber Security Hub Університету Маккуорі, радить не публікувати в соцмережах фотографії посадкових талонів та інформацію про своє місцезнаходження в реальному часі.

«Публікація дописів, поки ви ще перебуваєте у відпустці, фактично означає оголошення про те, що ваш будинок порожній, а також розкриває ваше поточне місцезнаходження», — пояснив він.

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Тому фахівці рекомендують публікувати фотографії з подорожі вже після повернення додому. Також варто перевірити налаштування приватності у Facebook, Instagram та TikTok і переконатися, хто саме може бачити ваші публікації.

Професор практики кібербезпеки Університету Едіт Коуен Пол Гаскелл-Дауленд радить уважно ставитися до того, які саме зображення потрапляють у мережу.

«Подумайте, якими конкретно фотографіями ви ділитеся. Пам'ятайте, що інші люди на ваших фото можуть не хотіти, щоб їх публікували в інтернеті», — наголосив експерт.

Фахівці також радять не відкривати підозрілі листи та посилання від незнайомців, використовувати складні паролі й не поспішати виконувати термінові вимоги, які надходять нібито від банків чи інших установ.

«Зупиніться перед тим, як реагувати на термінові прохання. Шахраї часто створюють відчуття нагальності, щоб змусити людей ухвалювати рішення поспіхом. Кілька хвилин на перевірку інформації можуть запобігти значним втратам», — зазначив Макгі.

Нагадаємо, раніше йшлося про те, що дитячі канікули можуть стати найстресовішим періодом для батьків. Для малих літо асоціюється зі свободою, пригодами та довгоочікуваними канікулами, але для батьків цей сезон нерідко стає справжнім випробуванням.

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