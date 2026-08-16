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Дата публікації
Категорія
Суспільство
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29
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Заручальна каблучка з рідким каменем: чим особлива прикраса принцеси Євгенії

Джей Бруксбенк освідчився принцесі Йоркської Євгенії в січні 2018 року після десяти років стосунків пари. І вона сказала "так".

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Джек Бруксбенк та принцеса Євгенія

Джек Бруксбенк та принцеса Євгенія / © Getty Images

У заручальній каблучці, яку Джек обрав для цього випадку, використали рідкісний сапфір падпараджа ніжно-рожевого кольору. І це каблучка принцеси Євгенії — справді унікальна прикраса серед багатьох прикрас членів британської королівської родини.

У цій каблучці-солітері, прикрашеній рідким сапфіром падпараджа, колір поєднує рожевий і помаранчевий відтінки, що змінюються в залежності від освітлення. Джек Бруксбанк освідчився Євгенії під час їхньої поїздки до Нікарагуа у січні 2018 року, коли вони насолоджувалися подорожжю.

Заручальна каблучка принцеси Євгенії / © Getty Images

Заручальна каблучка принцеси Євгенії / © Getty Images

Пара одружилася 12 жовтня 2018 року. За вісім років шлюбу у них народилося троє дітей: сини Август та Ернест та дочка, ім'я якої поки не було оголошено публічно, вона з'явилася на світ зовсім нещодавно – 3 серпня 2026 року.

Нагадаємо, що принцеса Євгенія — не єдина представниця британської королівської сім'ї, чия заручна каблучка прикрашена сапфіром. Принцеса Уельська Кейт носить каблучку блакитним сапфіром, яка колись належала матері її чоловіка принца Вільяма - покійній принцесі Діані. Каблучка Євгенії також напрочуд схожа на каблучку її матері, Сари Фергюсон, але вона була з бірманським рубіном.

Джек Бруксбенк та принцеса Євгенія / © Associated Press

Джек Бруксбенк та принцеса Євгенія / © Associated Press

Нагадаємо, раніше ми показували інші сапфірові каблучки членів британської королівської родини.

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