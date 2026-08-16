Гороскоп на 17 серпня для всіх знаків зодіаку: день, коли варто довіритися інтуїції

Груші / © ТСН

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Сьогодні вона набуде особливої сили, а тому до неї можна — і потрібно — звертатися за порадою, хоч би чого вона стосується — у будь-якому разі вона виявиться максимально слушною та розумною.

У цей час слід утриматися від активних дій та поспіху — краще вести спокійний і розмірений спосіб життя, а розумовій праці віддати перевагу над фізичною — вона виявиться більш продуктивною.

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Овен

Будь-які справи, за які ви вирішите взятися цього дня, обіцяють бути успішними — особливо професійні, тому не варто зволікати з діями, оскільки вже завтра ситуація може змінитися.

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Телець

Не варто вважати людей, які вас оточують, дурнішими за себе лише тому, що вони — з найрізноманітніших причин — не вважають за потрібне поводитися так само безцеремонно, як і ви: можливо, вони просто не хочуть псувати стосунки.

Близнята

Першу половину сьогоднішнього дня рекомендується присвятити професійній діяльності, адже після обіду ви однаково не зможете ефективно працювати, тому, незважаючи на те, що сьогодні понеділок, краще присвятити цей час відпочинку.

Рак

Незважаючи на те, що цей день сприятливий для будь-яких фінансових операцій, обережність все ж не завадить: перш ніж ухвалити хоч якесь рішення в цьому напрямі, потрібно все добре прорахувати.

Лев

Бажано — якщо, звісно, у представників цього знака з’явиться така можливість — взяти на роботі вихідний і провести час із родиною або коханою людиною, тим більше, що ви давно не приділяли їм уваги.

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Діва

Почавши працювати зранку, вже до обіду вдасться встигнути багато справ, особливо якщо не відволікатися на дрібні справи, такі як порожні розмови телефоном — вони завадять досягти потрібного результату.

Терези

Незважаючи на початок робочого тижня, цей день сприятливий для улюблених занять — чим більше задоволення вони принесуть, тим більше позитивної енергії, необхідної для успішної роботи, ви в підсумку отримаєте.

Скорпіон

Ніколи не пізно сказати близьким людям, наскільки вони вам дорогі — цей день особливо сприятливий для таких зізнань, тож варто скористатися нагодою, щоб налагодити стосунки, що похитнулися.

Стрілець

Важливо пам’ятати, що ваша думка — якою б правильною вона вам не здавалася — не є єдиною істиною, і дослухатися до того, що кажуть інші — особливо близькі та доброзичливі — люди.

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Козоріг

Спокій і душевна рівновага, які будуть вам притаманні в цей час, зроблять виконання робочих завдань легким і майже приємним, тому ви встигнете зробити набагато більше, ніж спочатку планували.

Водолій

Цінну пораду, яка може знадобитися вам цього дня, дадуть близькі люди, тому будь-яке рішення цього дня бажано ухвалювати не самостійно, а колегіально — не соромтеся звертатися до них за допомогою.

Риби

Впевненість у собі та своїх силах, яку ви відчуєте в цей час, найкращим чином позначиться на професійних результатах — керівництво обов’язково гідно оцінить ваші старанність і компетентність

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