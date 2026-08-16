На Харківщині чоловік загинув під час риболовлі: поліція розслідує трагедію

Водойма / © Associated Press

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У Люботині Харківської області сталася трагічна подія під час риболовлі. 25-річний чоловік загинув від ураження електричним струмом.

Про це повідомляє Головне управління національної поліції в Харківській області.

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Смерть на водоймі

За попередніми даними, трагедія сталася 15 серпня на одному зі ставків міста. Чоловік перебував у воді та закидав вудку. Під час цього гачок зачепився за дріт, який перебував під високою напругою.

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Унаслідок контакту чоловік отримав смертельне ураження струмом.

За фактом трагедії слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою «нещасний випадок».

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини та причини загибелі чоловіка.

Раніше йшлося про те, що за добу в Україні на водоймах загинули 17 людей, серед них 9 дітей. Трагедії сталися у 12 областях, а ще чотирьох людей, зокрема трьох дітей, на той момент розшукували. Від початку року вода забрала життя 276 українців, серед них 37 дітей.

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