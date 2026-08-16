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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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168
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На Харківщині чоловік загинув під час риболовлі: поліція розслідує трагедію

На Харківщині сталася трагедія — чоловік загинув під час риболовлі.

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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Водойма

Водойма / © Associated Press

У Люботині Харківської області сталася трагічна подія під час риболовлі. 25-річний чоловік загинув від ураження електричним струмом.

Про це повідомляє Головне управління національної поліції в Харківській області.

Смерть на водоймі

Смерть на водоймі

За попередніми даними, трагедія сталася 15 серпня на одному зі ставків міста. Чоловік перебував у воді та закидав вудку. Під час цього гачок зачепився за дріт, який перебував під високою напругою.

Унаслідок контакту чоловік отримав смертельне ураження струмом.

За фактом трагедії слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою «нещасний випадок».

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини та причини загибелі чоловіка.

Раніше йшлося про те, що за добу в Україні на водоймах загинули 17 людей, серед них 9 дітей. Трагедії сталися у 12 областях, а ще чотирьох людей, зокрема трьох дітей, на той момент розшукували. Від початку року вода забрала життя 276 українців, серед них 37 дітей.

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