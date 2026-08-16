Вчені знайшли приховану причину старіння: до чого тут кістковий мозок

Вчені знайшли приховану причину старіння

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Прихованою причиною старіння організму можуть бути процеси, що відбуваються глибоко всередині кісток. До такого висновку дійшли науковці після останніх досліджень. Що впливає на старіння і як допомогти своїм кісткам?

Зокрема, про це йдеться у дослідженні Nature Aging.

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Як процеси у кістках можуть пришвидшувати старіння: дослідження

Зазвичай ми сприймаємо скелет лише як опорний каркас тіла, однак усередині багатьох кісток працює справжня «жива фабрика» — кістковий мозок. Саме він безперервно продукує клітини крові та імунної системи, які потім потрапляють у кровотік і розносяться до м’язів, легень, головного мозку та інших органів.

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Дані нового дослідження свідчать, що коли стовбурові клітини кісткового мозку старіють, це не залишається локальною проблемою, а може запускати деструктивні зміни по всьому організму через виробництво імунних клітин, які провокують запалення.

Запальна реакція зазвичай слугує короткостроковим захистом від інфекцій та травм. Проте, якщо приховане низькоінтенсивне запалення зберігається роками, воно поступово руйнує здорові тканини.

Аби з’ясувати, чи можуть вікові стовбурові клітини прискорювати згасання віддалених органів, науковці зосередилися на білку SIRT3. Цей білок відповідає за стабільну роботу та стресостійкість клітинних мітохондрій.

Із віком рівень SIRT3 у стовбурових клітинах крові як мишей, так і людей суттєво знижується. Під час експерименту дослідники генетично модифікували стовбурові клітини мишей, підвищивши в них вироблення SIRT3. Після цього їх пересадили молодим мишам з пошкодженою імунною системою.

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Досягши дворічного віку, піддослідні з підсиленим білком SIRT3 демонстрували значно нижчий рівень запальних імунних клітин. Наслідки пересадки виявилися відчутними не лише в крові: такі миші пробігали більші відстані, довше утримувалися на перевернутій сітці, краще давали собі раду із тестами на пам’ять та ефективніше контролювали рівень цукру в крові. Також вони мали кращий стан легень.

Щоб остаточно переконатися, що цей ефект переносять саме імунні клітини, науковці пересадили імунні клітини, згенеровані стимульованими стовбуровими клітинами, іншій групі молодих мишей. Результат повторився — у тварин покращилися показники роботи м’язів, регуляція глікемії та структура легеневої тканини.

Білок SIRT3 стримує стовбурові клітини крові від надмірного продукування запальних елементів. Підвищення його рівня здатне послабити цей згубний патологічний патерн. Це стало ще одним аргументом на користь тези, що система кровотворення відіграє значно масштабнішу роль у процесах старіння.

Попередні дослідження вже доводили можливість омолодження стовбурових клітин крові у мишей, а спостереження за різними людськими популяціями підтверджують, що тривале хронічне запалення не є неминучим.

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Утім, дослідники закликають стримувати передчасний оптимізм. Досліди проводилися на мишах із використанням генетично зміненого матеріалу, а сама процедура підготовки до трансплантації кісткового мозку могла вплинути на піддослідних.

Крім того, робота оцінювала лише окремі маркери здоров’я і поки не доводить, що збільшення SIRT3 здатне уповільнити старіння чи подовжити життя людини.

Тепер дослідникам доведеться визначити, чи є механізм, який виявили у мишей, придатним для людини. Доки цей зв’язок не підтверджено, білок SIRT3 залишається предметом наукових пошуків, а не готовими ліками проти старості. Якщо ж механізм виявиться аналогічним, стовбурові клітини крові можуть стати головною ціллю терапії системного вікового запалення.

Що їсти для зміцнення емалі та щелепної кістки

Нагадаємо, остеопороз та щоденне жувальне навантаження з часом роблять кістки та зуби крихкими, а для їхнього захисту самого лише молока чи кальцію недостатньо.

Хірург-стоматолог Андрей Божич зазначає, що стан зубів і щелепної кістки залежить від комплексу мінералів, тому радить додати до раціону три доступні продукти: сардини, чорнослив та тофу.

Водночас фахівці наголошують, що одна лише дієта не здатна повністю усунути ризики для здоров’я ротової порожнини та кісток. На них також суттєво впливають рівень фізичної активності, наявність шкідливих звичок, скрегіт зубами, сухість у роті та наявні захворювання, такі як діабет.

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