Ученые нашли скрытую причину старения: причем здесь костный мозг

Ученые нашли скрытую причину старения

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Скрытой причиной старения организма могут быть процессы, которые происходят глубоко внутри костей. К такому выводу пришли ученые после последних исследований. Что влияет на старение и как помочь своим костям?

В частности, об этом говорится в исследовании Nature Aging.

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Как процессы в костях могут ускорять старение: исследование

Обычно мы воспринимаем скелет только как опорный каркас тела, но внутри многих костей работает настоящая «живая фабрика» — костный мозг. Именно он непрерывно продуцирует клетки крови и иммунной системы, которые затем попадают в кровоток и разносятся к мышцам, легким, головному мозгу и другим органам.

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Данные нового исследования свидетельствуют, что когда стволовые клетки костного мозга стареют, это не остается локальной проблемой, а может запускать деструктивные изменения по всему организму из-за производства иммунных клеток, которые провоцируют воспаление.

Воспалительная реакция обычно служит краткосрочной защитой от инфекций и травм. Но если скрытое низкоинтенсивное воспаление сохраняется годами, оно постепенно разрушает здоровые ткани.

Чтобы выяснить, могут ли возрастные стволовые клетки ускорять угасание органов, ученые сосредоточились на белке SIRT3. Этот белок отвечает за стабильную работу и стрессоустойчивость клеточных митохондрий.

С возрастом уровень SIRT3 в стволовых клетках крови как мышей, так и людей существенно снижается. В эксперименте исследователи генетически модифицировали стволовые клетки мышей, повысив в них выработку SIRT3. После этого их пересадили молодым мышам с поврежденной иммунной системой.

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Достигнув двухлетнего возраста, испытуемые с усиленным белком SIRT3 демонстрировали значительно более низкий уровень воспалительных иммунных клеток. Последствия пересадки оказались ощутимы не только в крови: такие мыши пробегали большие расстояния, дольше удерживались на перевернутой сетке, лучше справлялись с тестами на память и эффективнее контролировали уровень сахара в крови. Также у них было лучшее состояние легких.

Чтобы убедиться, что этот эффект переносят именно иммунные клетки, ученые пересадили иммунные клетки, сгенерированные стимулированными стволовыми клетками, другой группе молодых мышей. Результат повторился — у животных улучшились показатели работы мышц, регуляция гликемии и структура легочной ткани.

Белок SIRT3 удерживает стволовые клетки крови от чрезмерного продуцирования воспалительных элементов. Повышение его уровня способно ослабить этот губительный патологический паттерн. Это стало еще одним аргументом в пользу тезиса, что система кроветворения играет более масштабную роль в процессах старения.

Предыдущие исследования уже доказывали возможность омоложения стволовых клеток крови у мышей, а наблюдения за разными человеческими популяциями подтверждают, что длительное хроническое воспаление неизбежно.

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Впрочем, исследователи призывают сдерживать преждевременный оптимизм. Опыты проводились на мышах с использованием генетически измененного материала, а сама процедура подготовки к трансплантации костного мозга могла повлиять на испытуемых.

Кроме того, работа оценивала лишь отдельные маркеры здоровья и пока не доказывает, что увеличение SIRT3 способно замедлить старение или продлить жизнь человека.

Теперь исследователям придется определить, является ли механизм, который обнаружили у мышей, пригодным для человека. Пока эта связь не подтверждена, белок SIRT3 остается предметом научных исследований, а не готовым лекарством от старости. Если механизм окажется аналогичным, стволовые клетки крови могут стать главной целью терапии системного возрастного воспаления.

Что есть для укрепления эмали и челюстной кости

Напомним, остеопороз и ежедневная жевательная нагрузка со временем делают кости и зубы хрупкими, а для их защиты одного молока или кальция недостаточно.

Хирург-стоматолог Андрей Божич отмечает, что состояние зубов и челюстной кости зависит от комплекса минералов, поэтому советует добавить в рацион три доступных продукта: сардины, чернослив и тофу.

В то же время специалисты отмечают, что одна только диета не способна полностью устранить риски для здоровья полости рта и костей. На них также существенно влияют уровень физической активности, наличие вредных привычек, скрежет зубами, сухость во рту и заболевания, такие как диабет.

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