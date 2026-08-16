Минус 7 из 10 крупнейших хабов: Украина вывела из строя ключевую логистику Wildberries в РФ

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В ночь на 16 августа в результате масштабной атаки беспилотников в Подмосковье вспыхнули сразу несколько крупных логистических объектов. Среди них состав российского маркетплейса Wildberries в Коледино, который считается крупнейшим логистическим центром компании.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

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Площадь комплекса составляет около 250 тысяч квадратных метров. После атаки объект получил серьезные повреждения, а его работа была остановлена. В районе Домодедово также произошел пожар на большом логистическом объекте.

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По данным украинских источников, после последних ударов из десяти крупнейших логистических центров Wildberries семь уже выведены из строя. Таким образом, атаки оказывают существенное влияние на логистическую сеть российского маркетплейса.

«Русская логистика остро ощущает последствия войны, которую Россия принесла в Украину», — отмечается в сообщении.

Как мы писали, в Подмосковье после массированной атаки беспилотников вспыхнул самый большой состав Wildberries в России. В Сети появились кадры последствий. На видео очевидцев виден масштабный пожар и густой дым над территорией складского комплекса.

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