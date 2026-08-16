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- Гламур
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Елена Кравец насмешила украинцев стоимостью своего образа и на каких новых вещах не экономит
Актриса назвала приблизительную цену летнего наряда и вызвала неоднозначную реакцию в Сети.
Украинская ведущая и актриса Елена Кравец удивила заявлением о стоимости своего летнего образа.
49-летняя знаменитость попала на видео блогера Николаса Кармы во время мероприятия «Тысячевесны». Для выхода Кравец выбрала светлое длинное платье свободного кроя, которое дополненила туфлями, плетеной сумкой и лаконичным кулоном.
Когда блогер поинтересовался, сколько стоит ее образ, актриса призналась, что точной суммы не знает, однако предположила, что весь лук обошелся ей примерно в 150 долларов.
«Я честно вам скажу, я не знаю, сколько стоит мой лук. Думаю, долларов 150», — сказала Кравец.
Актриса добавила, что ее платье изготовлено из льна или ткани с его содержимым. По словам Елены, материал хорошо держит форму, что для чистого льна не совсем характерно. Плетеную сумку она приобрела у украинского бренда, но его название не вспомнила.
В то же время Кравец призналась, что есть вещи, на которых она не привыкла экономить. Речь идет об аксессуарах, которые, по ее мнению, должны быть качественными.
«Я иногда серьезно трачусь на сумки и обувь. И на очки!» — отметила актриса.
Впрочем, именно названная Еленой сумма за весь образ больше всего заинтересовала пользователей Сети. Некоторые подписчики не поверили, что весь образ знаменитости действительно стоит около 150 долларов, и оставили эмоджи со смехом, в то время как другие просто похвалили ее стиль.
Одна сумка будет 100-150$, не говоря уже о платье из полированного льна.
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