Олена Кравець насмішила українців вартістю свого образу і на яких нових речах не економить

Олена Кравець / © instagram.com/lennykravets

Реклама

Українська ведуча та акторка Олена Кравець здивувала заявою про вартість свого літнього образу.

49-річна знаменитість потрапила на відео блогера Нікалоса Карми під час заходу «Тисячовесни». Для виходу Кравець обрала світлу довгу сукню вільного крою, яку доповнила туфлями, плетеною сумкою та лаконічним кулоном.

Реклама

Коли блогер поцікавився, скільки коштує її образ, акторка зізналася, що точної суми не знає, однак припустила, що весь лук обійшовся їй приблизно у 150 доларів.

Реклама

«Я чесно вам скажу, я не знаю, скільки коштує мій лук. Думаю, доларів 150», — сказала Кравець.

Олена Кравець і Ніколас Карма / © instagram.com/nicolas_karma_official

Акторка додала, що її сукня виготовлена з льону або тканини з його вмістом. За словами Олени, матеріал добре тримає форму, що для чистого льону не зовсім характерно. Плетену сумку вона придбала в українського бренду, але його назву не пригадала.

Водночас Кравець зізналася, що є речі, на яких вона не звикла економити. Йдеться про аксесуари, які, на її думку, мають бути якісними.

«Я іноді серйозно витрачаюся на сумки і взуття. І на окуляри!» — зазначила акторка.

Реклама

Олена Кравець і Ніколас Карма / © instagram.com/nicolas_karma_official

Втім, саме названа Оленою сума за весь образ найбільше зацікавила користувачів Мережі. Деякі підписники не повірили, що весь образ знаменитості справді коштує близько 150 доларів, і залишили емоджі зі сміхом, тоді як інші просто похвалили її стиль.

Одна сумка буде 100-150$, не кажучи вже про сукню з полірованого льону

150 доларів весь лук… Навіщо так обманювати?

Це із серії скумбрії по 8 грн

Такий вигляд має публічна людина, яка спершу думає, а потім говорить. Має чудовий вигляд. Образ класний

Прекрасна Олена. Красива, мудра, розумна жінка

Нагадаємо, нещодавно співак Арсен Мірзоян показав свій новий імідж після того, як позбувся довгого кучерявого волосся.

Новини партнерів