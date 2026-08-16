Огірки родитимуть до глибокої осені: як подовжити плодоношення культури без хімії

Чим підживити огірки у серпні

Реклама

У серпні огірки часто починають втрачати свою колишню врожайність: листя жовтіє, нових зав’язей стає менше, а батоги поступово слабшають. Проте це ще не означає, що сезон огірків закінчився. За правильного догляду рослини можна підтримати й подовжити їхнє плодоношення аж до осіннього похолодання. Для цього зовсім не обов’язково використовувати агресивні хімічні засоби. Важливіше вчасно прибирати пошкоджені частини рослин, правильно поливати, підживлювати та захищати огірки від перепадів температури.

Регулярно збирайте врожай

Одна з найпростіших умов тривалого плодоношення — не залишати на батогах перерослі огірки. Великі плоди забирають у рослини значну частину поживних речовин, тоді як молоді зав’язі розвиваються повільніше.

Реклама

Тому огірки бажано збирати регулярно, не чекаючи, поки вони стануть надто великими. Найкраще робити це кожні один-два дні. Під час збору не варто сильно смикати батоги — пошкодження стебел можуть скоротити період продуктивності рослини.

Реклама

Видаліть старе та хворе листя

До кінця літа нижнє листя огірків часто жовтіє, покривається плямами або просто відмирає. Такі листки вже не приносять користі, а загущені посадки створюють сприятливі умови для поширення грибкових захворювань.

Старе, пожовкле та явно пошкоджене листя можна акуратно видаляти. Водночас не варто повністю оголювати кущі: здорове зелене листя необхідне рослині для фотосинтезу та формування нового врожаю.

Не припиняйте полив у спеку

Навіть наприкінці літа огірки потребують достатньої кількості вологи. Нерегулярний полив, коли тривале пересихання ґрунту змінюється великою кількістю води, створює для рослин стрес і може негативно позначитися на формуванні зав’язей.

Поливати огірки краще теплою водою, спрямовуючи її під корінь. Холодну воду безпосередньо з криниці чи свердловини використовувати небажано.

Реклама

Підживіть огірки натуральними добривами

Для подовження плодоношення рослинам потрібне повноцінне живлення. Наприкінці сезону особливо важливо не захоплюватися азотними підживленнями, адже вони стимулюють активний ріст листя та пагонів.

Для підтримки плодоношення можна використовувати органічні добрива, наприклад, добре перепрілий компост або розведений настій органіки. Також доречні готові органічні добрива для овочевих культур, якщо вони дозволені для використання на городі.

Замульчуйте ґрунт навколо рослин

Мульчування допомагає довше утримувати вологу в ґрунті та захищає коріння від різких перепадів температури. Для огірків можна використовувати солому, сіно без насіння, компост або інший відповідний органічний матеріал.

Шар мульчі не повинен щільно прилягати безпосередньо до стебла. Це допоможе уникнути надмірної вологості біля основи рослини та зменшить ризик загнивання.

Реклама

Новини партнерів