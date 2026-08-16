Стрілянина в університеті: підозрюваного знайшли у шафі гуртожитку після поранення п’ятьох людей

19-річний Кемрон Гарріс / © Unilad

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У США вiдбулася стрілянина біля гуртожитків Університету штату Вірджинія (VSU). Унаслідок інциденту поранення отримали п’ятеро людей, а сам нападник понад 12 годин переховувався від правоохоронців на території навчального закладу.

Про це повідомляє видання Unilad.

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За даними поліції округу Честерфілд, постріли пролунали близько 01:30 ночі поблизу житлових корпусів кампусу Еттрік, що змусило адміністрацію негайно запровадити режим екстреного блокування. Вік постраждалих становить від 17 до 23 років. Серед них — 21-річний чоловік, який перебуває у критичному стані, та 20-річний студент VSU, якого вже виписали з лікарні. Інші чотири жертви не мали жодного відношення до університету.

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Злочинця вдалося виявити лише о 16:00 того самого дня. Ним виявився 19-річний Кемрон Гарріс із Генрайко (штат Вірджинія), який не є студентом VSU. Поліцейські знайшли його в шафі гуртожитку Сьюард-Холл.

Наразі Гаррісу висунуто вісім обвинувачень у тяжких злочинах, зокрема чотири епізоди умисного завдання тілесних ушкоджень та чотири факти використання вогнепальної зброї. Його утримують під вартою в в’язниці округу Честерфілд без права внесення застави.

Адміністрація VSU повідомила про посилені заходи безпеки на території кампусу та надання психологічної підтримки студентам.

«Ми розуміємо занепокоєння, яке цей інцидент викликав серед наших студентів, батьків, випускників та всієї спільноти VSU. Безпека та благополуччя наших студентів залишаються нашим найвищим пріоритетом. Поліція VSU підтримуватиме посилену присутність у кампусі, поки триває розслідування», — зазначили у заяві університету.

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Розслідування очолила поліція округу Честерфілд за підтримки правоохоронців VSU, Шерифського управління округу Гановер, а також Федерального бюро алкоголю, тютюну, вогнепальної зброї та вибухових речовин (ATF).

Офіційні особи та політики штату вже висловили підтримку постраждалим. Губернаторка Абігейл Спанбергер та сенатор Марк Ворнер висловили співчуття пораненим і зазначили, що шоковані черговим спалахом збройного насильства у навчальних закладах. Наразі розслідування триває, а поліція закликає всіх свідків надати будь-яку наявну інформацію.

Раніше ми писали про те, як у США чоловік розстріляв людей біля відомого фаст-фуду In-N-Out Burger. За даними поліції, загинуло троє людей та щонайменше двоє отримали поранення.

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