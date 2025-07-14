У США сталася стрілянина в церкві: є загиблі

Поліція США / © Associated Press

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Двоє осіб загинули в церкві в Лексінгтоні, штат Кентуккі, після того, як підозрюваний застрелив правоохоронця, повідомляє поліція. Підозрюваний мертвий.

Про це пише CNN.

Дві жінки загинули внаслідок стрілянини в баптистській церкві на Річмонд-роуд у Лексінгтоні, штат Кентуккі, після того, як чоловік застрелив державного поліцейського поблизу міського аеропорту, повідомили посадовці. Двоє чоловіків також отримали поранення внаслідок стрілянини в церкві.

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Стрілянина поблизу аеропорту Блу-Грасс сталася близько 11:35 ранку за місцевим часом, після того, як поліцейський зупинив автомобіль після отримання сигналу зчитувача номерних знаків.

Підозрюваний втік з місця події та викрав автомобіль, перш ніж опинитися біля баптистської церкви приблизно за 15 миль, повідомив начальник поліції Лексінгтона Лоуренс Везерс під час пресконференції.

Попередня інформація свідчить про те, що підозрюваний міг мати зв'язок з людьми в церкві, сказав Везерс, не вдаючись до подробиць. Потім підозрюваний “відкрив вогонь по людях на території церкви”, сказав він.

Троє офіцерів, які прибули на місце події, застрелили підозрюваного, якого оголосили мертвим на місці події.

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Особу стрільця було встановлено, але поліція не розголошує його ім'я. За словами офіційних осіб, родину стрільця наразі не було повідомлено про інцидент.

Жертви, які загинули, були ідентифіковані як 34-річна Крістіна Комбс та 72-річна Беверлі Гамм.

Чоловіків, які отримали поранення внаслідок стрілянини, доставили до лікарні, сказав Везерс. Один чоловік перебуває у критичному стані, а інший стабільний, додав він. Поранений поліцейський також перебуває у стабільному стані.

Перша стрілянина не була пов'язана з безпосередньо з аеропортом, повідомила поліція. “Наша команда на місці скеровує пасажирів до відкритої стоянки. Усі рейси та операції зараз продовжуються у звичайному режимі”, – повідомили представники аеропорту.

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Нагадаємо, на концерті американського репера Boosie Badazz сталася стрілянина. Невідомий відкрив вогонь, коли виконавець виступав на сцені. На жаль, є постраждалі.