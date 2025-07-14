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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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У Чугуєві пролунали вибухи: що трапилося

Уночі по Чугуєву вдарили “Шахеди” — пошкоджено промислове підприємство.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Повітряна тривога

Повітряна тривога / © ТСН.ua

Промислове підприємство зазнало пошкоджень внаслідок серії ударів “Шахедами” по Чугуєву, що на Харківщині.

Про це інформує Суспільне.Харків у повідомленні у соціальних мережах 14 липня 2025 року.

Вибухи у місті пролунали близько опівночі.

На цей час інформації про поранених немає, повідомила начальниця Чугуївської міської військової адміністрації Галина Мінаєва.

Нагадаємо, раніше експерт з авіації Костянтин Криволап назвав головні причини зменшення ефективності засобів української ППО.

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