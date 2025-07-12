Чому "Шахеди" не збивають, як раніше: експерт назвав причини

Атака російських безпілотників

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Ворожі «Шахеди» під час масованих атак на Україну дедалі частіше проривають українську ППО, завдаючи ударів по містах. Якщо до квітня цього року вдавалося знищувати до 90% російських безпілотників, то зараз збивається менше.

Експерт з авіації Костянтин Криволап в ефірі «24 каналу» назвав головні причини зменшення ефективності засобів української ППО.

За його словами, раніше «Шахеди» успішно перехоплювала армійська авіація Сухопутних військ — зокрема гвинтокрили, які знищували ледь не половину усіх ворожих дронів.

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Костянтин Криволап зазначив, що віднедавна росіяни встановили на свої безпілотники китайські двигуни, що дозволило збільшити їхню швидкість, та значно збільшили їхню кількість під час атак. Окрім того, вони піднімаються на висоту, яка не досяжна для гелікоптерів.

Унаслідок усіх цих факторів, стверджує експерт, армійська авіація втратила здатність збивати таку кількість дронів, як раніше.

«Ефективність армійської авіації суттєво знизилася, і „Шахеди“ почали прориватися. Мобільні вогневі групи також не можуть ефективно діяти, бо якщо „Шахед“ летить на висоті понад 2 000 метрів, вони просто не дістають до нього», — сказав Костянтин Криволап.

Експерт також пояснив, що тактичній авіації Повітряних сил зручніше і безпечніше вразити крилату ракету, яка рухається зі швидкістю 700 км/год, ніж повільний безпілотник на швидкості 130 — 180 км/год.

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Окрім того, за його словами, росіяни застосовують дрони-розвідники, які прокладають маршрут для головної «зграї», виявляючи місця українських засобів ППО.

За словами Криволапа, для протидії таким масованим атакам вдосконалених «Шахедів» доцільно використовувати дрони-перехоплювачі та ракети малого радіусу дії, які можуть бути встановлені на літаки легкомоторної авіації.

Нагадаємо, пілот винищувача F-16 Максим Устименко, який загинув у ніч проти 29 червня під час повітряної атаки росіян, ймовірно, збивав ворожі «Шахеди». Після ураження останньої цілі його літак міг зіштовхнутися з уламками дрона.