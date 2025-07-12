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- Украина
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Почему "Шахеды" не сбивают, как раньше: эксперт назвал причины
Армейская авиация Сухопутных войск потеряла возможность эффективно противодействовать массированным атакам усовершенствованных вражеских беспилотников.
Вражеские «Шахеды» во время массированных атак на Украину все чаще прорывают украинскую ПВО, нанося удары по городам. Если до апреля этого года удавалось уничтожать до 90% российских беспилотников, то сейчас сбивается меньше.
Эксперт по авиации Константин Криволап в эфире «24 канала» назвал главные причины уменьшения эффективности средств украинской ПВО.
По его словам, ранее «Шахеды» успешно перехватывала армейская авиация Сухопутных войск — в частности вертолеты, которые уничтожали чуть ли не половину всех вражеских дронов.
Константин Криволап отметил, что с недавних пор россияне установили на свои беспилотники китайские двигатели, что позволило увеличить их скорость, и значительно увеличили их количество во время атак. Кроме того, они поднимаются на высоту, которая не достижима для вертолетов.
В результате всех этих факторов, утверждает эксперт, армейская авиация потеряла способность сбивать такое количество дронов, как раньше.
«Эффективность армейской авиации существенно снизилась, и „Шахеды“ начали прорываться. Мобильные огневые группы также не могут эффективно действовать, потому что если „Шахед“ летит на высоте более 2 000 метров, они просто не достают до него», — сказал Константин Криволап.
Эксперт также пояснил, что тактической авиации Воздушных сил удобнее и безопаснее поразить крылатую ракету, которая движется со скоростью 700 км/ч, чем медленный беспилотник на скорости 130 — 180 км/ч.
Кроме того, по его словам, россияне применяют дроны-разведчики, которые прокладывают маршрут для главной «стаи», выявляя места украинских средств ПВО.
По словам Криволапа, для противодействия таким массированным атакам усовершенствованных «Шахедов» целесообразно использовать дроны-перехватчики и ракеты малого радиуса действия, которые могут быть установлены на самолеты легкомоторной авиации.
Напомним, пилот истребителя F-16 Максим Устименко, который погиб в ночь на 29 июня во время воздушной атаки россиян, вероятно, сбивал вражеские «Шахеды».После поражения последней цели его самолет мог столкнуться с обломками дрона.