Почему "Шахеды" не сбивают, как раньше: эксперт назвал причины

Атака российских беспилотников

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Вражеские «Шахеды» во время массированных атак на Украину все чаще прорывают украинскую ПВО, нанося удары по городам. Если до апреля этого года удавалось уничтожать до 90% российских беспилотников, то сейчас сбивается меньше.

Эксперт по авиации Константин Криволап в эфире «24 канала» назвал главные причины уменьшения эффективности средств украинской ПВО.

По его словам, ранее «Шахеды» успешно перехватывала армейская авиация Сухопутных войск — в частности вертолеты, которые уничтожали чуть ли не половину всех вражеских дронов.

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Константин Криволап отметил, что с недавних пор россияне установили на свои беспилотники китайские двигатели, что позволило увеличить их скорость, и значительно увеличили их количество во время атак. Кроме того, они поднимаются на высоту, которая не достижима для вертолетов.

В результате всех этих факторов, утверждает эксперт, армейская авиация потеряла способность сбивать такое количество дронов, как раньше.

«Эффективность армейской авиации существенно снизилась, и „Шахеды“ начали прорываться. Мобильные огневые группы также не могут эффективно действовать, потому что если „Шахед“ летит на высоте более 2 000 метров, они просто не достают до него», — сказал Константин Криволап.

Эксперт также пояснил, что тактической авиации Воздушных сил удобнее и безопаснее поразить крылатую ракету, которая движется со скоростью 700 км/ч, чем медленный беспилотник на скорости 130 — 180 км/ч.

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Кроме того, по его словам, россияне применяют дроны-разведчики, которые прокладывают маршрут для главной «стаи», выявляя места украинских средств ПВО.

По словам Криволапа, для противодействия таким массированным атакам усовершенствованных «Шахедов» целесообразно использовать дроны-перехватчики и ракеты малого радиуса действия, которые могут быть установлены на самолеты легкомоторной авиации.

Напомним, пилот истребителя F-16 Максим Устименко, который погиб в ночь на 29 июня во время воздушной атаки россиян, вероятно, сбивал вражеские «Шахеды».После поражения последней цели его самолет мог столкнуться с обломками дрона.