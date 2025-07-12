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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
51k
Время на прочтение
3 мин

Как правильно стерилизовать банки для консервации: все способы

Летом украинцы обычно занимаются консервированием овощей и фруктов, готовятся к зиме.

Автор публикации
Фото автора: Анна Носова Анна Носова
стерилизация банок

стерилизация банок

Подготовка банок и крышек к стерилизации

  • Проверьте банки на наличие повреждений и сколов. Для консервации подходят только банки без повреждений. Лучше использовать новые крышки, если же брать ранее использовавшиеся, нужно тщательно проверить их, не имеют ли они ржавчину и царапины.

  • Перед стерилизацией помойте банку и крышку натуральным моющим средством, например содой, хозяйственным мылом.

Как стерилизовать банки в кастрюле

  • В кастрюлю примерно до половины наливаем воду. Ждем, пока вода закипит, после чего кладем в нее крышки для консервации.

  • Сверху над кастрюлей кладем дуршлаг, сито или решетку. Выставляем сухие банки горлышком вниз.

  • Банки до 1 л держим над паром примерно 6-8 минут, объемом 1-2 л — 10-15 минут, свыше 3 л и трехлитровые — 20-25 минут. Когда на внутренних стенках банок появятся большие капли воды, стерилизацию можно окончить.

  • Простерилизованные банки ставим на сухое полотенце горлышком вниз, а простерилизованные крышки вынимаем и также кладем на полотенце внутренней стороной вниз. Использовать банки можно, когда они вместе с крышками полностью высохнут.

  • Как вариант, можно поставить банки в большую кастрюлю горлышком вверх или даже разместить их горизонтально. Туда же кладем крышки. Наливаем в кастрюлю и банки холодную воду так, чтобы она покрывала горлышко. Доводим воду до кипения и стерилизуем в течение 15-20 минут.

Как стерилизовать банки с помощью чайника

  • Кладем сразу внутрь чайника крышки от банок. Заливаем воду и кипятим ее.

  • В отверстие чайника ставим горлышком вниз сухую банку. Как вариант, если банка небольшая, ее можно «навесить» на носик чайника.

  • Держим банки над паром в зависимости от ее объема.

  • После окончания стерилизации кладем банки сушиться на полотенце.

Стерилизация банок

Стерилизация банок

Как стерилизовать банки в мультиварке, пароварке.

  • Наливаем в чашу пароварки или мультиварки воду и кладем туда крышки. Устанавливаем насадку для приготовления пищи на пару и ставим на нее сверху сухие банки горлышком вниз.

  • Выбираем режим «Варка на пару» и включаем пароварку или мультиварку.

  • Ждем, пока вода закипит, и стерилизуем, в зависимости от объема банки — от 6-8 минут маленькие банки до 25 минут — трехлитровые.

  • Кладем банки и крышки на чистое сухое полотенце и ждем, пока они высохнут.

Как стерилизовать банки в духовке

  • Помещаем сухие банки на противень или решетку к холодной духовой печи, можно также поместить вместе с банками закручивающиеся крышки. Если крышка с резиной, стерилизовать в духовке ее нельзя, для этого пригодна только стерилизация кипятком до 15 минут.

  • Выставляем температуру в духовке на 100-110 ° C. Стерилизуем банки при такой температуре 20 минут.

  • Выключаем духовую печь, банки оставляем внутри, чтобы они немного остыли. Достаем еще теплые банки с помощью сухого полотенца. Если использовать влажное полотенце, банка может лопнуть.

Как стерилизовать банки в микроволновке

  • В микроволновке нельзя стерилизовать крышки, только банки.

  • Наливаем в банки на 1,5-2 см воды и ставим их к микроволновке. На максимальной мощности стерилизуем банки 3-5 минут.

  • Когда вода закипит, а на стенах самих банок внутри появятся капли, стерилизацию можно окончить.

  • Осторожно выливаем из банок воду и кладем на сухое полотенце горлышком вниз.

Стерилизация банок

Стерилизация банок

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Дата публикации
Количество просмотров
51k
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