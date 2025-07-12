Проверьте банки на наличие повреждений и сколов. Для консервации подходят только банки без повреждений. Лучше использовать новые крышки, если же брать ранее использовавшиеся, нужно тщательно проверить их, не имеют ли они ржавчину и царапины.

В кастрюлю примерно до половины наливаем воду. Ждем, пока вода закипит, после чего кладем в нее крышки для консервации.

Сверху над кастрюлей кладем дуршлаг, сито или решетку. Выставляем сухие банки горлышком вниз.

Банки до 1 л держим над паром примерно 6-8 минут, объемом 1-2 л — 10-15 минут, свыше 3 л и трехлитровые — 20-25 минут. Когда на внутренних стенках банок появятся большие капли воды, стерилизацию можно окончить.

Простерилизованные банки ставим на сухое полотенце горлышком вниз, а простерилизованные крышки вынимаем и также кладем на полотенце внутренней стороной вниз. Использовать банки можно, когда они вместе с крышками полностью высохнут.