Як правильно стерилізувати банки для консервації: всі способи

Літом українці зазвичай займаються консервуванням овочів та фруктів, готуються до зими. Частенько банки вибухають і причиною цього є їх не правильна стерилізація. Як правильно стерилізувати банки для консервації в каструлі, духовці, мікрохвильовці - розповідаємо в матеріалі ТСН.ua.