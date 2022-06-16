Як правильно стерилізувати банки для консервації: всі способи

Літом українці зазвичай займаються консервуванням овочів та фруктів, готуються до зими. Частенько банки вибухають і причиною цього є їх не правильна стерилізація. Як правильно стерилізувати банки для консервації в каструлі, духовці, мікрохвильовці - розповідаємо в матеріалі ТСН.ua.
Підготовка банок та кришок до стерилізації
- Перевірте банки на наявність пошкоджень та відколів. Для консервації підходять тільки цілі банки без пошкоджень. Краще використовувати нові кришки, якщо ж брати ті, що раніше використовувались, потрібно ретельно перевірити їх на предмет іржи та подряпин.
- Перед стерилізацією помийте банку та кришку натуральним мийним засобом, наприклад, содою, господарським милом.
Як стерилізувати банки у кип'ятку в каструлі
- В каструлю приблизно до половини наливаємо воду. Чекаємо, доки вода закипить, після чого кладемо в каструлю кришки для закочування.
- Зверху над посудиною ставимо друшляк, сито або решітку. Виставляємо сухі банки шийкою вниз.
- Банки до 1 л тримаємо над парою приблизно 6-8 хвилин, об'ємом 1-2 л – 10-15 хвилин, понад 3 л та трилітрові – 20-25 хвилин. Коли на внутрішніх стінках банок з’являться великі краплі води стерилізацію можна закінчити.
- Простерилізовані банки ставимо на сухий рушник шийкою вниз, а простерилізовані кришки виймаємо і також кладемо на рушник внутрішньою стороною вниз. Закладувати в банки можна коли банки з кришками повністю висохнуть.
- Як варіант можна поставити банки у велику каструлю шийкою вгору або навіть розмістити їх горизонтально. Туди ж кладемо кришки. Наливаємо в каструлю і банки холодну воду так, щоб вона покривала горлечка. Доводимо воду до кипіння і стерилізуємо протягом 15-20 хвилин.
Як стерилізувати банки окропом за допомогою чайника
- Кладемо зразу всередину чайника кришки від банок. Заливаэмо воду і кип’ятимо її.
- В отвір чайника ставимо шийкою вниз суху банку. Як варіант, якщо банка не велика, її можна "повісити" на носик чайника.
- Тримаємо банки над парою в залежності від об'єму банки.
- Після закінчення стерилізації, ставимо банки сушитися на рушник.
Як стерилізувати банки в мультиварці, пароварці
- Налити у чашу пароварки чи мультиварки воду і кладемо туди кришки. Встановлюємо насадку для приготування їжі на пару і ставимо на неї зверху сухі банки горлом вниз.
- Вибираємо режим «Варка на пару» та вмикаємо пароварку чи мультиварку.
- Чекаємо доки вода закипить і стерилізуємо в залежності від об'єму банки - від 6-8 хвилин маленькі банки до 25 хвилин трилітрові.
- Поміщаємо банки та кришки на чистий сухий рушник і чекаємо, доки вони висохнуть.
Як стерилізувати банки у духовці
- Поміщаємо суху банку на деко або решітку у холодну духову піч, можна також помістити разом банками кришки, що закручуються. Якщо кришка з гумою, стерилізувати в духовці її не можна, для цього випадку підійде лише стерилізація кип'ятком до 15 хвилин.
- Виставляємо температуру в духовці на 100-110 ° C. Стерилізуємо банки при такій температурі 20 хвилин.
- Вимикаємо духову піч, банки залишаємо всередині, щоб вони трохи охололи. Дістаємо ще теплі банки за допомогою сухого рушника. Якщо використати вологий рушник, банка може лопнути.
Як стерилізувати банки у мікрохвильовій печі
- В мікрохвильовій печі не можна стерилізувати кришки, лише банки.
- Наливаємо в банки на 1,5-2 см води та ставимо їх в мікрохвильову піч. На максимальній потужності стерилізуємо банки 3-5 хвилин.
- Коли вода закипить, а на стінках самих банок всередині з’являться краплі, стерилізацію можна закінчити.
- Обережно виливаємо з банок воду і ставимо на сухий рушник горлом вниз.
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