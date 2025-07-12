Найкращі авто для родини 2025 року: хто вони

Автомобіль / © pixabay.com

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Американське агентство Kelley Blue Book оприлюднило рейтинг 12 найкращих авто для сімей, однак у списку не виявилося жодної моделі бренду Jeep, що стало несподіванкою для багатьох шанувальників марки.

Про це пише «UA. Motors».

У переліку лідерів — Chevrolet Tahoe, Hyundai Santa Fe, Kia Telluride та Toyota Sienna. Експерти оцінювали транспорт за ключовими критеріями: безпека, комфорт, місткість, надійність, вартість, простота встановлення дитячих крісел та загальний досвід водіння.

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Для об’єктивності до тестування залучали реальні сім’ї з дітьми різного віку — від немовлят до підлітків.

Водночас фанати Jeep розкритикували відсутність бренду в рейтингу. За їх словами, моделі Grand Cherokee L та Compass повністю відповідають вимогам для родинного авто. Grand Cherokee L має третій ряд сидінь, а Compass отримав 81 бал зі 100 за надійністю за версією J.D. Power.

До того ж, Grand Cherokee був визнаний Top Safety Pick за оцінкою Страхового інституту дорожньої безпеки США (IIHS).

Попри це, аналітики вважають, що конкуренція в сегменті сімейного транспорту зростає, і виробники, які не адаптуються до змін, можуть втратити позиції в найближчі роки.

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Нагадаємо, раніше автоексперти склали рейтинг надійних машин.