"Шахедів" стає більше: у серпні Росія може випустити до 1000 дронів за раз

Шахед

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У серпні 2025 року Росія може здійснити безпрецедентну масовану атаку з використанням до 1000 безпілотників типу «шахед» одночасно.

Про це в ефірі телеканалу Еспресо заявив авіаексперт, офіцер Повітряних сил у резерві та заступник директора компанії-виробника засобів радіоелектронної боротьби Анатолій Храпчинський.

За словами фахівця, ворог покроково нарощує кількість дронів у кожній атаці, а загроза з боку «шахедів» лише зростає. З вересня 2024 року зафіксована тенденція збільшення активності в повітрі саме цього типу ударних безпілотників.

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«На серпень ворог у будь-якому випадку вийде на 1000 повітряних цілей за одну масовану атаку. Це те, що він робить покроково, а те, що буде більше дронів — це зрозуміло», — зазначив експерт.

Він підкреслив, що у вересні 2025 року вже піде четвертий рік використання «шахедів» Росією, проте в Україні та світі досі немає належної кількості ефективних систем, здатних виявляти дрони та передавати їх координати в реальному часі.

«Важливо отримати координати цілі з висотою в режимі реального часу. Це дозволить більш точно й ефективно застосовувати дрони-перехоплювачі та інші засоби знищення», — додав Храпчинський.

Експерт вважає, що ефективність систем протидії «шахедам» повинна досягати не менше 70%, щоби вважатися результативною.

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Нагадаємо, для посилення захисту від «Шахедів» планується об’єднання дронів-перехоплювачів із мобільними вогневими групами. Такі підрозділи діятимуть переважно в тилу, охороняючи стратегічно важливі підприємства та об’єкти цивільної інфраструктури.

Однак експерт з безпеки Марсель Пліхта, колишній аналітик розвідки армії США, зазначає: навіть за умови, що є достатня кількість дронів-перехоплювачів, їх потрібно рівномірно розміщувати у найбільш ймовірних зонах ударів — в Києві, Одесі, центральних регіонах. Окрему проблему становить керування: на кожен апарат потрібен пілот.