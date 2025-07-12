"Шахедов" становится больше: в августе Россия может выпустить до 1000 дронов за раз

Шахед

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В августе 2025 года Россия может совершить беспрецедентную массированную атаку с использованием до 1000 беспилотников типа «шахед» одновременно.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил авиаэксперт, офицер Воздушных сил в резерве и заместитель директора компании-производителя средств радиоэлектронной борьбы Анатолий Храпчинский.

По словам специалиста, враг пошагово наращивает количество дронов в каждой атаке, а угроза со стороны «шахедов» только растет. С сентября 2024 г. зафиксирована тенденция увеличения активности в воздухе именно этого типа ударных беспилотников.

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«На август враг в любом случае выйдет на 1000 воздушных целей за одну массированную атаку. Это то, что он делает пошагово, а то, что будет больше дронов — это понятно», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что в сентябре 2025 г. уже пойдет четвертый год использования «шахедов» Россией, однако в Украине и мире до сих пор нет должного количества эффективных систем, способных обнаруживать дроны и передавать их координаты в реальном времени.

«Важно получить координаты цели с высотой в реальном времени. Это позволит более точно и эффективно применять дроны-перехватчики и другие средства уничтожения», — добавил Храпчинский.

Эксперт считает, что эффективность систем противодействия «шахедам» должна достигать не менее 70%, чтобы считаться результативной.

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Напомним, для усиления защиты от «Шахедов» планируется объединение дронов-перехватчиков с мобильными огневыми группами. Такие подразделения будут действовать преимущественно в тылу, охраняя стратегически важные предприятия и объекты гражданской инфраструктуры.

Однако эксперт по безопасности Марсель Плихта, бывший аналитик разведки армии США, отмечает: даже при условии, что есть достаточное количество перехватчиков дронов, их нужно равномерно размещать в наиболее вероятных зонах ударов — в Киеве, Одессе, центральных регионах. Особую проблему составляет управление: на каждый аппарат нужен пилот.