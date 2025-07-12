В украинских школах появятся FPV-дроны: что предполагает новая программа

Школа / © Unsplash

Реклама

Украинских школьников начнут учить руководить FPV-дронами, пользоваться радиосвязью и оказывать медицинскую помощь. В рамках внедрения обновленного списка оборудования для предмета «Защита Украины».

Об этом заявили в министерстве образования и науки.

Согласно сообщению МОН, теперь в учебных заведениях будут установлены симуляторы управления дронами типа FPV, а также настоящие дроны для практического использования. Теперь школьники смогут не только изучать теорию, но и проходить реалистические тренинги.

Реклама

Кроме того, в перечне оборудования:

интерактивные лазерные стрелковые тренажеры,

планшеты и мультимедийное оборудование,

манекены для тренировки по оказанию первой помощи,

каски, бронежилеты, противогазы и средства химзащиты,

современные радиостанции по изучению основ связи.

Как отмечают в Минобразования, обновленный подход имеет целью сформировать у учащихся практические умения реагирования в чрезвычайных ситуациях, научить основам тактической медицины, критическому мышлению и защите от дезинформации.

«Каждый школьник должен уметь оказать помощь, пользоваться средствами защиты и ориентироваться в сфере безопасности», — говорится в сообщении.

С 2023 года курс «Защита Украины» больше не формальность — вместо обычных занятий учащиеся проходят интенсивные тренинги продолжительностью 6–8 часов ежемесячно. Занятия проходят в специально оборудованных классах и ячейках безопасности.

Реклама

Напомним, на начало 2024-2025 учебного года в украинских школах всех форм обучения было зарегистрировано 3,74 миллиона учеников — это самый низкий показатель за последние три десятилетия. Уменьшение количества школьников, вероятно, продолжится.

По состоянию на сегодняшний день, по меньшей мере, 9,3% учеников (около 345 тысяч детей) учатся за границей, но остаются в составе украинской образовательной системы. На самом деле эта цифра может быть еще выше, ведь многие дети после выезда из страны вообще прекращают обучение в украинских школах.