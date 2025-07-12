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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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В Одесской области в свой день рождения утонула 2-летняя девочка

Девочка побежала к бассейну во дворе в тот момент, когда мама распаковывала чемоданы.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Ребенок утонул в бассейне

Ребенок утонул в бассейне / © Pixabay

В Черноморске погиб ребенок, который в день своего рождения приехал с семьей на отдых из Киева. Родители на минуту оставили ее без присмотра в бассейне.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

«В Одесском районе смерть унесла двухлетнюю девочку, которая в день своего рождения приехала с семьей на отдых из Киева. Когда мама еще распаковывала чемоданы, ребенок пошел в бассейн во дворе. Всего несколько минут упущения за дочерью обернулись трагедией», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, в селе Ингульской громады Николаевской области произошла трагедия — во время купания в реке Ингул погиб ребенок. Спасатели обнаружили тело на следующее утро всего в нескольких метрах от берега.

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Дата публикации
Количество просмотров
338
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