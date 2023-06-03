В Черкасской области 11-летний ребенок утонул на водоеме

В Черкасской области в селе Зюбриха, 1 июня, в местном водоеме утонула 11-летняя девочка.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Черкасской области.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.115 (Несчастный случай) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские призвали граждан соблюдать правила безопасности во время купания. Купаться только на специально оборудованных для этого пляжах, если такого поблизости нет – выбирать безопасное для купания место с пологим уклоном и чистым дном. Никогда не нырять в незнакомых местах. Не заплывать далеко и наедине. Но не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, в Черкассах запретили купаться на пляжах Днепра.

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