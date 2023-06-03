Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Под Хмельницким будет громко: жителей предупреждают о взрывах

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
1214
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Под Хмельницким будет громко: жителей предупреждают о взрывах

Жители Хмельницкого района 3 июня слышны взрывы. / Фото: Associated Press

Людей просят сохранять спокойствие.

В субботу, 3 июня, жители Хмельницкого района могут слышны взрывы. Людей просят сохранять спокойствие.

Об этом сообщили в пресс-службе районной государственной администрации.

Отмечается, что специалисты будут уничтожать обнаруженные взрывоопасные предметы.

"С 10:00 до 12:00 между селами Грузевица и Малашевцы (около 20 км от Хмельницкого — Ред.) будет проходить серия уничтожения обнаруженных взрывоопасных предметов", — говорится в сообщении.

Напомним, в селе Загоряновка Херсонской области двое детей взорвались на неизвестном взрывном предмете. Инцидент произошел на детской площадке, где играли ребята.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1214
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация