ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
557
Время на прочтение
2 мин

Астрологический прогноз на 14 октября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Единороги

Единороги / © Getty Images

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: любые дела, начатые в этот день, приведут к обратному результату, поэтому несмотря на середину рабочей недели нужно посвятить его отдыху.

Символ дня: Единорог.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 5.

Счастливый цвет дня: голубой, синий, аквамарин.

Счастливые камни дня: розовый халцедон, мрамор.

За какую часть тела отвечает: пищевод и весь пищеварительный тракт.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут быстро прогрессировать, они чреваты серьезными осложнениями, поэтому нельзя медлить с их лечением.

Питание дня: необходимо соблюдать баланс между пищей животного и растительного происхождения.

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки — считается, что она принесет финансовое благополучие.

Магия и мистика дня: можно проводить обряды, привлекающие в нашу жизнь любовь и дружбу.

Сны дня: сны нынешней ночи несут много полезной информации, поэтому не стоит их игнорировать.

Табу дня: нежелательно демонстрировать негативные эмоции

Цитата дня: «Дайте мне достаточно информации, чтобы я мог лгать убедительно» (Стивен Кинг).

Читайте также:

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie