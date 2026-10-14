Астрологический прогноз на 14 октября

Единороги / © Getty Images

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: любые дела, начатые в этот день, приведут к обратному результату, поэтому несмотря на середину рабочей недели нужно посвятить его отдыху.

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Символ дня: Единорог.

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Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 5.

Счастливый цвет дня: голубой, синий, аквамарин.

Счастливые камни дня: розовый халцедон, мрамор.

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За какую часть тела отвечает: пищевод и весь пищеварительный тракт.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут быстро прогрессировать, они чреваты серьезными осложнениями, поэтому нельзя медлить с их лечением.

Питание дня: необходимо соблюдать баланс между пищей животного и растительного происхождения.

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки — считается, что она принесет финансовое благополучие.

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Магия и мистика дня: можно проводить обряды, привлекающие в нашу жизнь любовь и дружбу.

Сны дня: сны нынешней ночи несут много полезной информации, поэтому не стоит их игнорировать.

Табу дня: нежелательно демонстрировать негативные эмоции

Цитата дня: «Дайте мне достаточно информации, чтобы я мог лгать убедительно» (Стивен Кинг).

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