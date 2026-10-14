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Астрологический прогноз на 14 октября
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: любые дела, начатые в этот день, приведут к обратному результату, поэтому несмотря на середину рабочей недели нужно посвятить его отдыху.
Символ дня: Единорог.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 5.
Счастливый цвет дня: голубой, синий, аквамарин.
Счастливые камни дня: розовый халцедон, мрамор.
За какую часть тела отвечает: пищевод и весь пищеварительный тракт.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут быстро прогрессировать, они чреваты серьезными осложнениями, поэтому нельзя медлить с их лечением.
Питание дня: необходимо соблюдать баланс между пищей животного и растительного происхождения.
Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки — считается, что она принесет финансовое благополучие.
Магия и мистика дня: можно проводить обряды, привлекающие в нашу жизнь любовь и дружбу.
Сны дня: сны нынешней ночи несут много полезной информации, поэтому не стоит их игнорировать.
Табу дня: нежелательно демонстрировать негативные эмоции
Цитата дня: «Дайте мне достаточно информации, чтобы я мог лгать убедительно» (Стивен Кинг).
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