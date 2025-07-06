В Харькове на глазах отдыхающих утонул ребенок

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12-летняя девочка утонула в Петренковском водохранилище Харькова. Трагедия произошла на глазах отдыхающих.

По данным ГСЧС, девочка отплыла примерно на 15 метров от берега и внезапно исчезла под водой. Тело обнаружили водолазы ГСЧС во время поисковых работ.

В местных соцсетях пишут, что девочка находилась на водоеме вместе с подругой. Она оступилась и ушла на глубину. Когда люди заметили, что ребенок исчез, найти его уже не могли.

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Напомним, в Ивано-Франковской области трагически погиб 10-летний мальчик.

А в Здолбунове Ровенской области 5-летний мальчик выпал из окна квартиры на пятом этаже и скончался на месте.