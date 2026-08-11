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Беременная в 15 лет: в Харькове суд наказал мужчину за интимные отношения с несовершеннолетней
В Харькове суд вынес приговор мужчине за половые отношения с несовершеннолетней девушкой, которая забеременела и родила ребенка.
В Харькове осудили мужчину, от которого забеременела 15-летняя девушка.
Об этом говорится в приговоре Немишлянского районного суда г. Харькова.
История знакомства и обнаружения беременности
Согласно материалам судебного дела, в начале мая 2025 года совершеннолетний харьковчанин познакомился в интернете с девушкой, которой на тот момент ещё не исполнилось 16 лет. Вскоре между ними завязались романтические отношения, и девушка стала периодически приезжать и жить в квартире мужчины.
По данным следствия, между ними имели место добровольные половые сношения. Обвиняемый достоверно знал о несовершеннолетнем возрасте своей избранницы.
В ноябре 2025 года девушка узнала о своей беременности и сообщила об этом мужу. В январе 2026 года она обратилась за медицинской помощью в Харьковскую областную клиническую больницу, где врачи подтвердили беременность сроком 15 недель.
В июле 2026 года девушка родила ребенка.
Позиция обвиняемого и раскаяние
В ходе судебного заседания обвиняемый полностью признал свою вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 155 Уголовного кодекса Украины (совершение совершеннолетним лицом действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста).
Мужчина искренне раскаялся в содеянном, подтвердил все обстоятельства дела и не оспаривал доказательства, изложенные в обвинительном акте. Учитывая это, суд рассмотрел дело в упрощенном порядке.
Решение суда
При назначении наказания суд учел степень тяжести совершенного уголовного правонарушения, относящегося к категории нетяжких преступлений, отсутствие отягчающих обстоятельств, а также искреннее раскаяние в качестве смягчающего обстоятельства.
Также было учтено, что обвиняемый ранее не был судим, имеет высшее образование и на момент вынесения приговора воспитывает малолетнего ребенка.
Немишлянский районный суд города Харькова постановил:
Признать мужчину виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 155 УК Украины и назначить ему наказание в виде 2 лет ограничения свободы.
На основании ст. 75 УК Украины освободить от отбывания наказания с испытательным сроком продолжительностью 1 год.
Возложить на осужденного обязанности периодически являться для регистрации в органы по вопросам пробации и сообщать об изменении места жительства, работы или учебы.