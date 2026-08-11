Беременная в 15 лет: в Харькове суд наказал мужчину за интимные отношения с несовершеннолетней

В Харькове наказали мужчину за интимные отношения с несовершеннолетней / © pixabay.com

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В Харькове осудили мужчину, от которого забеременела 15-летняя девушка.

Об этом говорится в приговоре Немишлянского районного суда г. Харькова.

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История знакомства и обнаружения беременности

Согласно материалам судебного дела, в начале мая 2025 года совершеннолетний харьковчанин познакомился в интернете с девушкой, которой на тот момент ещё не исполнилось 16 лет. Вскоре между ними завязались романтические отношения, и девушка стала периодически приезжать и жить в квартире мужчины.

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По данным следствия, между ними имели место добровольные половые сношения. Обвиняемый достоверно знал о несовершеннолетнем возрасте своей избранницы.

В ноябре 2025 года девушка узнала о своей беременности и сообщила об этом мужу. В январе 2026 года она обратилась за медицинской помощью в Харьковскую областную клиническую больницу, где врачи подтвердили беременность сроком 15 недель.

В июле 2026 года девушка родила ребенка.

Судебные материалы / © Единый государственный реестр судовых решений

Позиция обвиняемого и раскаяние

В ходе судебного заседания обвиняемый полностью признал свою вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 155 Уголовного кодекса Украины (совершение совершеннолетним лицом действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста).

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Мужчина искренне раскаялся в содеянном, подтвердил все обстоятельства дела и не оспаривал доказательства, изложенные в обвинительном акте. Учитывая это, суд рассмотрел дело в упрощенном порядке.

Решение суда

При назначении наказания суд учел степень тяжести совершенного уголовного правонарушения, относящегося к категории нетяжких преступлений, отсутствие отягчающих обстоятельств, а также искреннее раскаяние в качестве смягчающего обстоятельства.

Также было учтено, что обвиняемый ранее не был судим, имеет высшее образование и на момент вынесения приговора воспитывает малолетнего ребенка.

Немишлянский районный суд города Харькова постановил:

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Признать мужчину виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 155 УК Украины и назначить ему наказание в виде 2 лет ограничения свободы .

На основании ст. 75 УК Украины освободить от отбывания наказания с испытательным сроком продолжительностью 1 год .

Возложить на осужденного обязанности периодически являться для регистрации в органы по вопросам пробации и сообщать об изменении места жительства, работы или учебы.

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