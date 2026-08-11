Атака на Запорожье 11 августа.

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Ночью против вторника, 11 августа, армия РФ нанесла массированный комбинированный удар по Запорожью. Захватчики атаковали областной центр ракетами и управляемыми авиабомбами. По меньшей мере шесть погибших.

Что известно о массированном ударе по Запорожью, читайте в материале ТСН.ua.

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Заметим, что после полуночи в Запорожье произошли сильные взрывы. Военные предупреждали об угрозе баллистических и крылатых ракет, а также кабов и беспилотников.

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Что известно о жертвах атаки

По данным властей, в результате вражеской атаки погибли шесть человек. По данным ОВА, более 20 человек пострадали из-за российских обстрелов. В частности, состояние трех мужчин врачи оценивают как тяжелое.

Отмечается, что 20 травмированных госпитализировали в медицинские учреждения. У них диагностировали взрывчатые травмы, контузии, обломочные ранения и переломы. Два человека после получения медпомощи лечатся дома.

Последствия атаки в Запорожье

Взрывной волной и обломками повреждены четыре многоквартирных дома, а также нежилые здания. В областном центре россияне также атаковали промышленные объекты и инфраструктуру.

Россияне ударили ракетами и Кабами по Запорожью. / © Запорожская ОВА

Россияне ударили ракетами и Кабами по Запорожью. / © Запорожская ОВА

Напомним , РФ ночью атаковала Запорожье. Российские войска при атаке попали по промышленным объектам и инфраструктуре. В результате ударов повреждены гаражный кооператив и нежилые здания.

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