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Россияне массированно ударили по одному из областных центров: есть погибшие и много пострадавших — все детали (обновлено)
К ночи оккупационная российская армия накрыла город ракетами и КАБами.
Ночью против вторника, 11 августа, армия РФ нанесла массированный комбинированный удар по Запорожью. Захватчики атаковали областной центр ракетами и управляемыми авиабомбами. По меньшей мере шесть погибших.
Что известно о массированном ударе по Запорожью, читайте в материале ТСН.ua.
Заметим, что после полуночи в Запорожье произошли сильные взрывы. Военные предупреждали об угрозе баллистических и крылатых ракет, а также кабов и беспилотников.
Что известно о жертвах атаки
По данным властей, в результате вражеской атаки погибли шесть человек. По данным ОВА, более 20 человек пострадали из-за российских обстрелов. В частности, состояние трех мужчин врачи оценивают как тяжелое.
Отмечается, что 20 травмированных госпитализировали в медицинские учреждения. У них диагностировали взрывчатые травмы, контузии, обломочные ранения и переломы. Два человека после получения медпомощи лечатся дома.
Последствия атаки в Запорожье
Взрывной волной и обломками повреждены четыре многоквартирных дома, а также нежилые здания. В областном центре россияне также атаковали промышленные объекты и инфраструктуру.
Напомним , РФ ночью атаковала Запорожье. Российские войска при атаке попали по промышленным объектам и инфраструктуре. В результате ударов повреждены гаражный кооператив и нежилые здания.