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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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9012
Время на прочтение
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Россияне массированно ударили по одному из областных центров: есть погибшие и много пострадавших — все детали (обновлено)

К ночи оккупационная российская армия накрыла город ракетами и КАБами.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Атака на Запорожье 11 августа.

Атака на Запорожье 11 августа.

Ночью против вторника, 11 августа, армия РФ нанесла массированный комбинированный удар по Запорожью. Захватчики атаковали областной центр ракетами и управляемыми авиабомбами. По меньшей мере шесть погибших.

Что известно о массированном ударе по Запорожью, читайте в материале ТСН.ua.

Заметим, что после полуночи в Запорожье произошли сильные взрывы. Военные предупреждали об угрозе баллистических и крылатых ракет, а также кабов и беспилотников.

Что известно о жертвах атаки

По данным властей, в результате вражеской атаки погибли шесть человек. По данным ОВА, более 20 человек пострадали из-за российских обстрелов. В частности, состояние трех мужчин врачи оценивают как тяжелое.

Отмечается, что 20 травмированных госпитализировали в медицинские учреждения. У них диагностировали взрывчатые травмы, контузии, обломочные ранения и переломы. Два человека после получения медпомощи лечатся дома.

Последствия атаки в Запорожье

Взрывной волной и обломками повреждены четыре многоквартирных дома, а также нежилые здания. В областном центре россияне также атаковали промышленные объекты и инфраструктуру.

Россияне ударили ракетами и Кабами по Запорожью. / © Запорожская ОВА

Россияне ударили ракетами и Кабами по Запорожью. / © Запорожская ОВА

Россияне ударили ракетами и Кабами по Запорожью. / © Запорожская ОВА

Россияне ударили ракетами и Кабами по Запорожью. / © Запорожская ОВА

Напомним , РФ ночью атаковала Запорожье. Российские войска при атаке попали по промышленным объектам и инфраструктуре. В результате ударов повреждены гаражный кооператив и нежилые здания.

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