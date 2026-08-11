Астролог назвал знаки Зодиака, которые сознательно живут в местах с плохой экологией

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Но, как ни странно, есть и те, кто готов мириться с загрязненным воздухом, скромной природой и отсутствием зелени, для чего у них есть уважительные причины.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые сознательно живут в местах с плохой экологией.

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Весы

Весы не могут себе представить жизнь вне большого города, где есть все, что для них особенно важно: музеи, театры, концертные залы, вечеринки — даже в наше непростое время это имеет для них значение. Загазованность, которая неизбежна в центре мегаполиса особенно миллионника — естественная плата за все эти удовольствия.

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Козерог

Козерогов с полным правом можно назвать рабами их работы: если для того, чтобы сделать карьеру, им необходимо перебраться поближе к предприятию, для которого они выполняют те или иные задания, они, не задумываясь, это сделают. Ну а то, что индустриальные комбинаты располагаются в местах экологического загрязнения, так сказать, для них — сопутствующие риски.

Рак

Раки, для которых главное в жизни — их семья, часто меняют место жительства, уезжая туда, где живет и работает их партнер. Поэтому место жительства они выбирать не могут — это зависит не от них. Часто бывает и так, что населенный пункт находится в далеко не самом благополучном в экологическом смысле регионе, но представителей знака это не пугает.

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