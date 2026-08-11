Астрологиня назвала знаки зодіаку, які свідомо живуть у місцях із поганою екологією

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Але, як не дивно, є й ті, хто готовий миритися із забрудненим повітрям, скромною природою та відсутністю зелені, і на це у них є поважні причини.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, представники яких свідомо мешкають у місцях із поганою екологією.

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Терези

Терези не можуть уявити собі життя поза великим містом, де є все, що для них особливо важливо: музеї, театри, концертні зали, вечірки — навіть у наш непростий час це має для них значення. Забруднення повітря, яке неминуче в центрі мегаполісу, особливо мільйонника, — це природна ціна за всі ці задоволення.

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Козоріг

Козорогів цілком справедливо можна назвати рабами своєї роботи: якщо для того, щоб зробити кар’єру, їм потрібно переїхати ближче до підприємства, для якого вони виконують ті чи інші завдання, вони, не замислюючись, це зроблять. Ну а те, що промислові комбінати розташовуються в місцях екологічного забруднення, так би мовити, для них — супутні ризики.

Рак

Раки, для яких головне в житті — їхня родина, часто змінюють місце проживання, переїжджаючи туди, де живе й працює їхній партнер. Тому місце проживання вони обирати не можуть — це залежить не від них. Часто буває й так, що населений пункт розташований у регіоні, який далеко не є найкращим з екологічної точки зору, але представників цього знака це не лякає.

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